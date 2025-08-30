フランス・ブルターニュで愛された3代続く味と技。9月6日 (土) よりル ビアン全店にてル ビアン感謝祭を開催いたします！

株式会社 エーデルワイス

9月はブーランジュリー「ル ビアン(http://www.lebihan.jp/)」の誕生月。日頃の感謝を込めてル ビアン・ミッシェル監修の期間限定商品をはじめ、ル ビアンの誕生日までの3日間限定でル ビアンを代表するパン5種に、オリジナルデザインのエコバッグが付いたパンセットを数量限定で販売いたします。

ル ビアン感謝祭限定商品

ドゥセゾン・ルセット

卵白と牛乳でふんわりと仕上げた生地に、2種類のラムレーズンとクルミを合わせて焼き上げました。

■価格：

1本 \994 (本体価格\920)

1/2本 \497 (本体価格\460)

ガトー・ブルトン

ラム酒とバターの風味がひろがる生地に、紅茶を合わせたプルーンを混ぜ合わせたフランス・ブルターニュ地方の伝統菓子。

■価格：\405 (本体価格\375)

〈期間限定キャンペーン〉

感謝祭商品2種を 1 度にお買い上げでジャムをプレゼント！

感謝祭商品2種を1会計で各1個以上お買い上げいただいたお客様に「アンドレジィ プティ (フレーズ)」を1個プレゼントいたします。

※ドゥセゾン・ルセット (1/2) サイズもキャンペーン対象となります。

※なくなり次第終了となります。

3日間限定 大感謝セット

セット内容：クロワッサン、マカダミアレーズン、めんたいフランス、クイニーアマン、 バゲット・トラディショネル、オリジナルエコバッグ

※なくなり次第終了

■価格：\2,025 (本体価格\1,875)

販売期間：9月24日（水）～9月26日（金）

販売時間：各日13時～

※西宮阪急店・芦屋大丸店は取り扱いはございません。

※店舗により販売時間が前後する場合がございます。予めご了承ください。

■ 「ル ビアン」とは・・・

1913年、フランス・ブルターニュに誕生。

親子3代にわたり受け継がれてきた3代目のル ビアン・ミッシェルが作り上げるパンは小麦粉やイーストなどの素材選びにこだわったブルターニュ伝統の味わい。

フランス・ブルターニュで愛された職人の味と技術は、ル ビアンの職人たちに受け継がれています。 粉・水・塩・イーストといった素材選び、生地の練りや火加減にこだわった伝統的な製法のパンをはじめ新しいスタイルのパンまで、ル ビアンのパンで毎日の食卓をより華やかで幸せなものにしたいという願いのもと、みなさまにお届けしています。

HP：http://www.lebihan.jp/

Instagram：lebihan_official

＜関西地区＞

阪神梅田本店 / サン・ブリュー・バイ・ル ビアン阪神梅田本店 / 神戸阪急店（ルミレーヌ）/ 千里阪急店 / 西宮阪急店 / 芦屋大丸店

＜関東地区＞

池袋東武店 / 新宿小田急店 / エキュート赤羽店 / エキュート日暮里店 / シャポー船橋店 / 千葉そごう店 (※)

※千葉そごう店では一部取り扱いのない商品がある場合がございます。予めご了承ください。