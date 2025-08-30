北向珠夕が描くキャリア戦略──バレーから芸能界、そして故郷の青森へ

株式会社Wonderlabo

タレントの魅力をマーケティング視点で引き出す対談企画『Talent Meets Marketing（タレントミーツマーケティング）』。

今回のゲストは、大河ドラマ「いだてん」で女優デビューし、写真集「恋夕」「ダッピ」の発売など女優・グラビアモデルとして注目を集める 北向珠夕さん。

Wonderlabo代表・廣野が、“やりたいこと”や“強み”をもとに、北向さんのこれからのキャリア戦略を描いていきます。

▼動画視聴はこちら（2025年8月30日(土)18時公開予定）

https://youtu.be/H71pTml3AfY



廣野裕之（ひろの・ひろゆき）

Wonderlabo Holdings株式会社 代表取締役CEO

株式会社Wonderlabo 代表取締役CEO

新卒でワークスアプリケーションズに入社。 サイバーエージェントでアカウントプランナーとして従事した後、新規事業開発会社にてマーケター育成事業の事業責任者として業界最大手まで牽引。同時に総合代理店から専門代理店など複数代理店のプロジェクトに参画。その後、スタートアップ企業のCMOに着任し組織開発を含む広範囲に渡るマーケティング全般を統括。 2022年2月Wonderlaboを設立。広告代理店や事業会社/消費者/学校など幅広くマーケティング教育を展開。2024年2月Wonderlabo Holdingsを設立し、代表取締役CEOに就任。

北向珠夕（きたむき・みゆう）

青森県三沢市出身の女優・グラビアモデルで、2018年に「旭化成キャンペーンモデル」に選ばれ注目を集める。 大河ドラマ『いだてん』で女優デビューし、写真集『恋夕』『ダッピ』などを発表して幅広く活動。 2024年に所属事務所を退所し、現在はフリーとして女優・モデル・YouTubeなど多方面で活躍している。

バレーボールから芸能界へ ── 夢の挫折と決意

中学2年生の頃から芸能界に憧れを抱き、集英社の雑誌「Seventeen」のオーディションに挑戦するも、最終審査で惜しくも落選してしまった北向さん。

一方で、小学校2年生から続け、東北大会優勝・全国大会出場経験を持つバレーボールの道も考えていました。

しかし、高校1年生の時に負ったケガが、彼女の運命を変えるきっかけとなります。



「もしかしたら、私は芸能界に導かれているのかもしれない」──そう考えた彼女は、バレーボールの道を断念し、改めて芸能界への挑戦を決意します。

夢を掴みに、竹下通りへ

当時、まだどこの事務所にも所属していなかった北向さんは、スカウトされることを目指し、地元の青森から東京・原宿の竹下通りへ向かいます。

そこで見事にスカウトされ、念願の芸能界入りを果たしました。

青森と東京を繋ぐ、理想のキャリアプラン

芸能界入り後は、大河ドラマやグラビアなど幅広く活躍。

特に地元・青森への愛が強い北向さんは、青森に携わる仕事を「心から楽しみながらできた」と振り返ります。

将来的には、東京で確固たる実績を築き、青森に住みながら東京で仕事をするのが理想だと、笑顔で語りました。

ファッションへの再挑戦 ── 北向さんが抱える悩みと可能性

また、かつてファッションモデルを志すも、7～8年間ファッションに携わる機会がなかった北向さん。

今後はSNSを活かしてファッションの仕事を増やしたいと考えていますが、何を発信すべきか悩んでいると打ち明けます。

マーケティングのフレームワークで目標を整理

それでは、どうすれば北向さんが望む未来に近づけるのでしょうか？

マーケティングのプロ・廣野と、その道のりを一緒に紐解いていきましょう。



▍キャリアプランや目標を策定する「Will Can Must（+ Needs）」

「Will（やりたいこと）」「Can（できること）」「Must（求められていること）」、そして「Needs（ファンが求めていること）」を整理し、これからのビジョンを考えていきます。

▍現状と理想のギャップを分析する「As-Is / To-Be」

「現状（As Is）」と「あるべき姿（To Be）」を明確にし、その差を埋めるために、段階的に小さな目標を設定していきます。

※分析の続きは、YouTube本編をご覧ください。

プレゼントor罰ゲーム有りのミッションも…!? 夢を叶える新たな一歩

今回の番組を通して、北向さんは1人では絶対に思いつかなかったことが沢山聞くことができ、アドバイス通りに従っていこうと思ったと言います。



動画の締めくくりには、プレゼントor罰ゲーム有りの対決も企画… こちらもぜひお楽しみに！

北向さん、ありがとうございました！



