東京初、3DアバターAI司書「SHIORI」中野東図書館で実証実験──9/13から“偶然の出会い”を楽しむ図書館体験を開催

一般社団法人Woolly

一般社団法人Woolly(https://woolly-career.com/)と合同会社SEKITOBA(https://sekitoba.tech/)は、2025年9月13日（土）より中野東図書館（東京都中野区）にて、3Dアバター型AI司書「SHIORI（シオリ）」を設置する実証実験を開始します。当社調べ（2025年8月現在）によれば、東京都内の公共図書館において、3Dアバター型AI司書が常設設置されるのは今回が初の試みです。

この実証開始にあわせ、同日には特別体験イベントを開催いたします。

■イベント概要

“自分でも気づかなかった興味”と“思いがけない本”に出会う、新しい図書館の楽しみ方を提案。 本イベントは、同日から1ヶ月間にわたる実証実験のプレイベントとして開催されます。

イベント名：本があなたを見つけてくれる日 ～AI司書SHIORI トーク×ワークショップ～

日時：2025年9月13日（土）14:00～15:30 （開場13:45）

会場：中野東図書館（東京都中野区）9F

対象：高校生以上 （定員15名）

参加費：無料（要申込）

主な内容：AI司書SHIORI開発者のセミナー／AIによる本の推薦／キャリアのワークショップ

申込方法：ご登録はこちら(https://eventwebreserve.tackport.co.jp/eventUsr_nkn/main/res-check)から

背景：「次に読む本が見つからない」読書の停滞感

読書が好きな人ほど、次のような悩みを抱えています。「次に読みたい本が、なんとなく見つからない」「いつも同じ作家やジャンルに偏ってしまう」「新しい本との“偶然の出会い”がほしい」これらは、現代の検索ベースの情報接触がもたらす“関心の固定化”によるものと考えられます。

解決策：「AI司書SHIORI」が“偶然の出会い”を再設計

SHIORIは、自然対話型のAIと3Dアバターを組み合わせた“話しかけられる司書”。

利用者の言葉の奥にある意図や関心をAIが推論し、従来のキーワード検索では出会えなかった本を推薦します。 これは「セレンディピティ＝偶然の幸運な出会い」をデザインする、新しい図書館体験です。

体験者が得られること

自己発見の喜び：自分でも気づいていなかった関心や価値観と出会える

新しい本との出会い：興味の幅が自然に広がり、貸出の選択肢が豊かに

図書館を探検する楽しさ：AIと一緒に“本を探す”体験が、新しいスキルに

■体験場所は2ヶ所、設置期間は10/13日(月)まで

8階フロア（中野東図書館提供）9階コワーキング（中野東図書館提供）

中野東図書館の8階フロアと9階コワーキングコーナーにAI司書と一緒に「推し本」を探せるコーナーがオープン。AIがあなたの潜在的に求めている本を探すお手伝いをします。

企画名：AI司書と見つける！あなたの隠れた「推し本」

設置期間：令和7年9月13日(土)～10月13日(月)

■お問い合わせ先

AI司書SHIORIに関するお問い合わせ

一般社団法人Woolly（担当：中村）

Email：info@woolly-career.com

イベント参加・実証実験に関するお問い合わせ

中野東図書館

TEL：03-5937-3559

図書館の詳細：［こちら(https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/facility/nakanohigashi.html)をご確認ください］