『だって、私はフリーダム！　魔工士フェイ、古代文明に挑みます』作品PVが「渋谷愛ビジョン」に登場！2025年8月30日（土）より掲出開始！

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、2025年8月30日（土）から「渋谷愛ビジョン」にて、『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』（小説：羊太郎／イラスト：安曇アキタケ）の原作小説PVを掲出いたしました。

渋谷の屋外ビジョンでぜひご覧ください。

※画像はイメージです。

渋谷愛ビジョン掲出について

掲出期間：2025年8月30日（土）～2025年9月29日（月）予定

掲出場所：東京都渋谷区渋谷１-24-12 渋谷愛ビジョン

（渋谷宮益坂下交差点にある、渋谷東映プラザ壁面の街頭ビジョンです。）

※通行中の方の妨げになる行為はお控えください。

※ビジョン設置ビルオーナーや施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

GCN文庫『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』あらすじ

剣の天才少女、帰還――その手に機関銃を携えて！？

『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』の羊太郎が放つ、考古学ロマン×バトルアクション、開幕！

フェイ＝リオンハート。１７歳。

由緒正しき武家に生まれた剣の天才少女が、最強剣士を目指す武者修行の旅から帰還――なぜか、その手に魔導機銃を携えて。

「ぶっちゃけ、剣より銃の方が強いですよね？」

いつの間にか剣を捨てて古代技術に傾倒し、研究バカなトリガーハッピーと化していたフェイ。当然オブ当然、家を勘当され、路頭に迷うことに。

「だったら、このまま古代技術を極めてみるかぁ！！」

だが、勘当されども自重せず――フェイは持ち前のフリーダムさで古代文明の謎に挑む！

今日も遺跡に鳴り響くは銃声と爆音、仲間たちの怒号と悲鳴。

自由すぎる考古学バトルファンタジー、ここに爆誕！

＜書籍情報＞

だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます

小説：羊太郎 イラスト：安曇アキタケ

ISBN：9784867168189

880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2025年08月20日

https://gcnovels.jp/book/1944

