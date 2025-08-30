『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』作品PVが「渋谷愛ビジョン」に登場！2025年8月30日（土）より掲出開始！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、2025年8月30日（土）から「渋谷愛ビジョン」にて、『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』（小説：羊太郎／イラスト：安曇アキタケ）の原作小説PVを掲出いたしました。
渋谷の屋外ビジョンでぜひご覧ください。
※画像はイメージです。
渋谷愛ビジョン掲出について
掲出期間：2025年8月30日（土）～2025年9月29日（月）予定
掲出場所：東京都渋谷区渋谷１-24-12 渋谷愛ビジョン
（渋谷宮益坂下交差点にある、渋谷東映プラザ壁面の街頭ビジョンです。）
※通行中の方の妨げになる行為はお控えください。
※ビジョン設置ビルオーナーや施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
GCN文庫『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』
あらすじ
剣の天才少女、帰還――その手に機関銃を携えて！？
『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』の羊太郎が放つ、考古学ロマン×バトルアクション、開幕！
フェイ＝リオンハート。１７歳。
由緒正しき武家に生まれた剣の天才少女が、最強剣士を目指す武者修行の旅から帰還――なぜか、その手に魔導機銃を携えて。
「ぶっちゃけ、剣より銃の方が強いですよね？」
いつの間にか剣を捨てて古代技術に傾倒し、研究バカなトリガーハッピーと化していたフェイ。当然オブ当然、家を勘当され、路頭に迷うことに。
「だったら、このまま古代技術を極めてみるかぁ！！」
だが、勘当されども自重せず――フェイは持ち前のフリーダムさで古代文明の謎に挑む！
今日も遺跡に鳴り響くは銃声と爆音、仲間たちの怒号と悲鳴。
自由すぎる考古学バトルファンタジー、ここに爆誕！
＜書籍情報＞
だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます
小説：羊太郎 イラスト：安曇アキタケ
ISBN：9784867168189
880円 （本体800円＋税10%）
発売日：2025年08月20日
https://gcnovels.jp/book/1944
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/499
