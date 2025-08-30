【入場無料】プライム1スタジオのファンの皆様に感謝を込めて…！新宿ギャラリーショップ『大感謝祭』9月3日(水)から開催！

日本のハイエンド・スタチューメーカー「プライム１スタジオ」の世界唯一のフラッグシップショップである「新宿ギャラリーショップ」。日々たくさんの皆様にお越しいただいております。


今回、初の試みとしまして、そんなプライム1スタジオファンの皆様に感謝を込めたスペシャルなイベントを9月3日(水)から開催いたします！


期間中、なんと店内商品が超お買い得な価格に！ずっと気になっていたあのスタチューも対象！？詳細は店舗スタッフにお声がけください。


他にもグッズやフィギュアをお得に手に入れるチャンス！是非お楽しみください！


そしてもちろん、弊社が誇る珠玉のスタチュー展示も実施します！


プライム1スタジオを代表する１体、新宿に降臨！





トランスフォーマーを愛するプライム1だからこそ出来た傑作「ジェットウィングオプティマスプライム」。


多数のリクエストにお答えしまして、久方振りの展示が決定！是非間近でご覧ください。


こちらもプライム１が誇る傑作！日本を代表する名作からの１体。





大好評展開中のエヴァンゲリオンシリーズからは「初号機 夜間戦闘Ver」が。


衝撃的クオリティとアグレッシブなポージングは、ファンならずとも大興奮の逸品です。


大人気のゲームキャラカテゴリーからは、誰もが知る美しき格闘家が！





格闘ゲームの火付け役ストリートファイターシリーズの人気作「ストリートファイターV」より「春麗（チュンリー）」がギャラリーショップ初展示！その流麗な造形美、必見です。


多くのファンを魅了するベルセルクシリーズからも！





確かな造形力により生み出された“究極の狂戦士”スタチュー「ガッツ狂戦士の甲冑　”Rage 怒り”」。作品世界に引き込まれてしまうような息をのむ完成度、是非ご堪能ください。


そしてそして、ご来店の皆様が楽しめるような企画も多数ご用意してお待ちしております！


ご期待ください！


プライム1スタジオのファンの皆様に感謝を込めた『大感謝祭』は


９月３日(水)からスタート。



お誘いあわせのうえ、是非お越しくださいませ。



展示概要




[会期]
2025年9月3日(水)～9月30日(火)
※日程は予告なく変更となる場合がございます


[会場]


プライム１スタジオ新宿ギャラリーショップ


新宿マルイ アネックス7F


営業時間 11：00～20：00


https://www.prime1studio.co.jp/galleryshop
[入場料]無料
※9月1日(月)~9月2日(火)は臨時休業





株式会社プライム１スタジオ




株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/