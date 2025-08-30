卓球Tリーグ月一企画「マンスリーTリーグNEWS」スタート【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が発行するスポーツ報知では卓球Tリーグを特集した月に一度の企画「マンスリーTリーグNEWS」を8月30日付紙面から始めます。第１回は女子・木下アビエル神奈川主将の平野美宇選手を特集。開幕前に参戦した中国超級リーグで受けた刺激や２季連続３度目の優勝への思いを語っています。

報知新聞社は卓球リーグ「Tリーグ」とオフィシャルパートナー契約を締結し、「ノジマＴリーグ2025-2026」よりメディアパートナーになりました。今後も老若男女が楽しめる卓球の魅力を発信していきます。

