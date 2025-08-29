URBANCHAIN GROUP、STATION Ai駐車場に防犯性と運営効率の向上を目的にAI車両認証カメラを導入！

UrbanChain Group株式会社

スマートパーキングとモビリティソリューションを提供するURBAN CHAIN GROUP株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：ヴィタリーペンテゴブ）は、2025年7月9日、「STATION Ai駐車場」（愛知県名古屋市）に、同社が開発・提供する高精度AI車両認証カメラを入口・出口に設置しました。本導入により、駐車場の入出庫管理と防犯レベルを高めることで、施設運営者および駐車場運営会社に技術的サポートを提供します。STATION Aiのオープンイノベーション支援としての協業事例になります。





背景

STATION Aiは、STATION Ai株式会社が運営する日本最大規模のオープンイノベーション施設、多くの来場者と車両が出入りする施設です。駐車場利用の多様化に伴い、運営側では「防犯性向上」「リアルタイム管理」「利用者利便性」の3つを同時に満たす仕組みを求めていました。

URBANCHAIN GROUPのAIカメラは、99.5%以上の高精度でナンバープレートを認識し、既存の運営システムに追加するだけで導入が可能です。加えて、入出庫記録や利用傾向データを取得し、運営者の意思決定やマーケティング施策にも活用できます。

サービス概要

- 設置場所：STATION Ai駐車場- 駐車台数：32台- 導入日：2025年7月9日- 主な機能：- - ナンバープレート認識による車両入出庫記録- - 利用頻度や傾向のデータ分析- - 不審車両検知による防犯強化

運営者にとっての導入メリット

- AIカメラで全車両の入出庫を記録、防犯性の強化- 遠隔監視・稼働率分析- 現地巡回などの作業削減による運営効率向上





今後の展開

URBANCHAIN GROUPは、今回のSTATION Aiでの導入を契機に、都市型駐車場の高度化ニーズに応えるソリューションとして、全国主要都市への展開を目指します。また、AIとIoTを活用した防犯性・利便性の両立により、駐車場をモビリティのハブとして活用する新たな価値提供を推進していきます。





【施設概要】

STATION Ai株式会社は、愛知県が進める「Aichi-Startup戦略」の中核として、2024年10月に名古屋・鶴舞に開業した、日本最大級のオープンイノベーション拠点を運営しています

所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32

- 開業：2024年10月- 施設概要：地上7階建て、延床面積約23,600平方メートル 、会員専用オフィス、カフェ・レストラン、イベントスペース、ホテル、託児所など多様な機能を備えた複合施設- 立地：JR・地下鉄「鶴舞駅」から徒歩約6分、鶴舞公園南側の好アクセス立地- 運営：ソフトバンク出資のSTATION Ai株式会社がPFI方式により、愛知県から運営権を得て施設運営している- URL: STATION Ai(https://stationai.co.jp/en)

【会社概要】

URBAN CHAIN GROUP株式会社

- 所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32- 設立：2022年10月- 代表者：代表取締役 ヴィタリーペンテゴブ- 事業内容：スマートパーキングおよびモビリティソリューションの提供- URL：ucgroup.co.jp(https://ucgroup.co.jp/)





