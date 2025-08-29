【取材事例】発注時間72時間削減・資格保有率は100％を実現 　 奥山製作所「在庫管理支援サービス」で製造現場の課題を解決

有限会社奥山製作所

背景

次長様へのインタビューファスニングパートナーによるサービスの実施

製造業の現場では、高齢化による人手不足や技能伝承の遅れといった課題が深刻化しています。特に発注や在庫確認といった「直接利益を生まない作業」に時間が割かれ、生産性向上の妨げとなっています。奥山製作所ではこうした課題に対応するため「在庫管理支援サービス」を提供。即戦力在庫の提案・在庫チェック業務を代行することで、現場の省力化と技能育成の時間創出を両立する仕組みを構築しました。

事例紹介：Hテック株式会社様

以前は発注までに長い時間を 取られていた

・ 発注にかかっていた時間：年間72時間 → 0時間

・ 外国人実習生の資格保有率：100％達成

・ 人件費：年間12万円のコスト削減

現場の負担が減ったことで社員教育に

時間を回せるようになりスキルレベルの向上につながりました。

今後の展開

【真ん中：社長 右：次長】

Hテック様では、現在は第一工場のみで導入されていますが、今後は第2～第7工場までの展開を予定。部分導入から全社展開へと広げることで、さらなる効果拡大を目指しています。

奥山製作所 代表コメント

「在庫管理は単なる省力化ではなく人材育成や組織力強化につながる投資です。今後も製造業のお客様と共に“現場創造は未来創造”を実現してまいります。」

取材のご案内

本件に関する取材・ご質問については、下記までお気軽にお問い合わせください。

・ 有限会社 奥山製作所 広報担当

・ 所在地：神奈川県横浜市南区前里町2-46-1

・ Webサイト：https://okuyama-s.co.jp

・ 代表取締役 中島 剛へのインタビュー可能

・ 導入効果に関する追加データや写真素材の提供も対応可能です