外国人も活躍中！ ニッカホーム関東環境事業部が採用を強化

ニッカホーム株式会社

住宅リフォーム事業を全国で展開する ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）が運営する「関東環境事業部」では、事業拡大に伴い、アルバイトスタッフの採用を強化しています。

リフォーム現場から排出される廃材の回収・分別・リサイクルを担う同事業部は、SDGsの目標達成に資する取り組みとしても注目されており、多様な人材が活躍できる職場づくりを推進しています。

■環境事業部の役割と多様な人材の活躍

ニッカホームの関東環境事業部は、2019年に発足以来、リフォーム工事で発生する廃材の回収・分別・再資源化を担ってきました。

現在、モロッコ、インドネシア、ナイジェリアなどの国籍のスタッフが活躍しています。



近年は、年齢や国籍を問わず幅広い人材の雇用を進め、2023年4月からは外国人ドライバーの正社員登用も開始。

SDGsの観点から「多様な働き手と共に日本社会の未来を創る」ことを目指しています。

■募集職種

・廃材の仕分けスタッフ（アルバイト）

・廃材回収ドライバー（アルバイト）※要件あり

日本語はあいさつ程度（JLPT N5相当）で応募可能。多文化交流を楽しみながら働ける点も特徴です。紹介制度（リファラル採用）もあり、知人・友人と一緒に勤務することもできます。

■採用に関して

ニッカホームは「キャリアパス制度」により、スタッフ一人ひとりの成長と夢の実現をサポートしています。

雇用形態はアルバイトですが、希望や適性に応じたキャリア形成が可能です。

採用に関するお問い合わせ

ニッカホーム関東 採用担当：榊原・大八木

nikkakanto-human_resources@nikka-home.co.jp

■ニッカホームのSDGsへの取り組み

ニッカホームは、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、以下の目標に注力しています。

3：すべての人に健康と福祉を

7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに

10：人や国の不平等をなくそう

11：住み続けられるまちづくりを

12：つくる責任 つかう責任

廃材の再利用率は約80％に達し、年間約25,000トンの廃棄物のうち76％をリサイクル。

木材廃材はほぼ100％を燃料チップや建材に再資源化するなど、社会・地域・環境に貢献しています。

仕分ける主な資材：木材仕分ける主な資材：石膏ボード仕分ける主な資材：鉄クズ

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598