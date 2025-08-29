外国人も活躍中！ ニッカホーム関東環境事業部が採用を強化
住宅リフォーム事業を全国で展開する ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）が運営する「関東環境事業部」では、事業拡大に伴い、アルバイトスタッフの採用を強化しています。
リフォーム現場から排出される廃材の回収・分別・リサイクルを担う同事業部は、SDGsの目標達成に資する取り組みとしても注目されており、多様な人材が活躍できる職場づくりを推進しています。
■環境事業部の役割と多様な人材の活躍
ニッカホームの関東環境事業部は、2019年に発足以来、リフォーム工事で発生する廃材の回収・分別・再資源化を担ってきました。
現在、モロッコ、インドネシア、ナイジェリアなどの国籍のスタッフが活躍しています。
近年は、年齢や国籍を問わず幅広い人材の雇用を進め、2023年4月からは外国人ドライバーの正社員登用も開始。
SDGsの観点から「多様な働き手と共に日本社会の未来を創る」ことを目指しています。
■募集職種
・廃材の仕分けスタッフ（アルバイト）
・廃材回収ドライバー（アルバイト）※要件あり
日本語はあいさつ程度（JLPT N5相当）で応募可能。多文化交流を楽しみながら働ける点も特徴です。紹介制度（リファラル採用）もあり、知人・友人と一緒に勤務することもできます。
■採用に関して
ニッカホームは「キャリアパス制度」により、スタッフ一人ひとりの成長と夢の実現をサポートしています。
雇用形態はアルバイトですが、希望や適性に応じたキャリア形成が可能です。
採用に関するお問い合わせ
ニッカホーム関東 採用担当：榊原・大八木
nikkakanto-human_resources@nikka-home.co.jp
■ニッカホームのSDGsへの取り組み
ニッカホームは、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、以下の目標に注力しています。
3：すべての人に健康と福祉を
7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに
10：人や国の不平等をなくそう
11：住み続けられるまちづくりを
12：つくる責任 つかう責任
廃材の再利用率は約80％に達し、年間約25,000トンの廃棄物のうち76％をリサイクル。
木材廃材はほぼ100％を燃料チップや建材に再資源化するなど、社会・地域・環境に貢献しています。
仕分ける主な資材：木材
仕分ける主な資材：石膏ボード
仕分ける主な資材：鉄クズ
ニッカホーム株式会社 会社情報
【会社名：ニッカホーム株式会社】
住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
創業：1987年1月（個人商店として開業）
代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治
代表取締役 社長 西田 裕久
資本金：8,000万円
社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）
年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）
施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）
累計812,111件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
住宅設備機器の販売・施工
建築資材・小物などの企画・製造・販売
ニッカホーム株式会社 関東支社
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
ニッカホーム株式会社 関東支社
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F
電話：03-5752-5201
FAX：03-5752-5202
メール：web.kanto@nikka-home.co.jp
広報担当：土田
ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598