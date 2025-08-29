外国人も活躍中！ ニッカホーム関東環境事業部が採用を強化

住宅リフォーム事業を全国で展開する ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）が運営する「関東環境事業部」では、事業拡大に伴い、アルバイトスタッフの採用を強化しています。
リフォーム現場から排出される廃材の回収・分別・リサイクルを担う同事業部は、SDGsの目標達成に資する取り組みとしても注目されており、多様な人材が活躍できる職場づくりを推進しています。




■環境事業部の役割と多様な人材の活躍


ニッカホームの関東環境事業部は、2019年に発足以来、リフォーム工事で発生する廃材の回収・分別・再資源化を担ってきました。


現在、モロッコ、インドネシア、ナイジェリアなどの国籍のスタッフが活躍しています。



近年は、年齢や国籍を問わず幅広い人材の雇用を進め、2023年4月からは外国人ドライバーの正社員登用も開始。


SDGsの観点から「多様な働き手と共に日本社会の未来を創る」ことを目指しています。



■募集職種


・廃材の仕分けスタッフ（アルバイト）


・廃材回収ドライバー（アルバイト）※要件あり



日本語はあいさつ程度（JLPT N5相当）で応募可能。多文化交流を楽しみながら働ける点も特徴です。紹介制度（リファラル採用）もあり、知人・友人と一緒に勤務することもできます。



■採用に関して


ニッカホームは「キャリアパス制度」により、スタッフ一人ひとりの成長と夢の実現をサポートしています。


雇用形態はアルバイトですが、希望や適性に応じたキャリア形成が可能です。



採用に関するお問い合わせ


ニッカホーム関東　採用担当：榊原・大八木


nikkakanto-human_resources@nikka-home.co.jp



■ニッカホームのSDGsへの取り組み


ニッカホームは、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、以下の目標に注力しています。



3：すべての人に健康と福祉を


7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに


10：人や国の不平等をなくそう


11：住み続けられるまちづくりを


12：つくる責任 つかう責任



廃材の再利用率は約80％に達し、年間約25,000トンの廃棄物のうち76％をリサイクル。


木材廃材はほぼ100％を燃料チップや建材に再資源化するなど、社会・地域・環境に貢献しています。




仕分ける主な資材：木材

仕分ける主な資材：石膏ボード

仕分ける主な資材：鉄クズ


ニッカホーム株式会社　会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】
　　住所：〒458-0007　愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
　　創業：1987年1月（個人商店として開業）
　代表者：代表取締役　会長　榎戸　欽治
　　　　　代表取締役　社長　西田　裕久
　資本金：8,000万円
　社員数：グループ全体　1,695名（2025年4月現在）
　　年商：グループ全体　711.6億円（2024年度）
施工実績：グループ全体　83,179件（2024年）
　　　　　累計812,111件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
　　　　　塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
　　　　　住宅設備機器の販売・施工
　　　　　建築資材・小物などの企画・製造・販売




【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

ニッカホーム株式会社　関東支社
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢八丁目5-4　2F
電話：03-5752-5201
FAX：03-5752-5202
メール：web.kanto@nikka-home.co.jp
広報担当：土田




