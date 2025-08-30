タワーレコード株式会社

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区／代表取締役社長：嶺脇育夫）では、8月29日（金）開催の取締役会をもって、下記の通り執行役員人事を決定しましたのでお知らせします。

執行役員人事

＜就任＞（9月1日付）

栢森 信友（かやもり のぶとも）執行役員

金子 雄樹（かねこ ゆうき）執行役員

丸井 崇（まるい たかし）執行役員

以上

タワーレコード株式会社 /Tower Records Japan Inc.

住所 ：本店所在地 東京都渋谷区神南1-22-14

平和島オフィス 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル 7F

商品センター 東京都大田区平和島1-2-30 平和島PDセンター 6F

創立 ：1979年8月

設立 ：1981年12月

資本金：1億円



＜事業内容＞

◇流通小売関連事業

・タワーレコード、タワーミニ、タワーレコード オンラインでの音楽ソフト、映像ソフト、書籍、雑誌、雑貨、チケットなどの販売

・音楽ソフト、映像ソフトの輸入・卸

・中古レコードの買取、販売

・雑貨、衣料品など企画、製造、販売

◇音楽制作/楽曲管理、運営関連事業

・アーティストマネジメント

・楽曲および著作物の著作権管理、楽曲の原盤制作

◇飲食事業

・エンターテインメントカフェ「TOWER RECORDS CAFE」の企画、運営

◇その他の各事業

・定額制音楽聴き放題サービス「TOWER RECORDS MUSIC」の運営



＜取締役＞

代表取締役社長（CEO）嶺脇 育夫

代表取締役（非常勤）宮原 さおり

取締役（CFO/CIO）瀬戸 洋

取締役 中込 寿

取締役（非常勤）末次 秀生

取締役（非常勤）後藤 信彦

監査役 渡辺 浩幸



＜店舗数＞

69店舗（タワーレコード 57店舗、タワーレコードミニ 5店舗、TOWER VINYL 1店舗、TOWER RECORDS CAFE 6店舗）

オンライン店舗 3店舗（タワーレコード オンライン、タワーレコードdショッピング店、タワーレコード Yahoo!店）

2025年8月1日現在



＜従業員総数＞

1,351名(うち社員555名）2025年2月現在



＜取引先金融機関＞

三菱UFJ銀行、みずほ銀行