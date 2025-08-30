お弁当の「神田明神下みやび」　エキュート秋葉原に登場！

株式会社 雅

「神田明神下みやび」の屋号でお馴染みの株式会社 雅（本社：東京都千代田区、代表取締役：

宮崎 吉明）は、江戸総鎮守 神田明神の男坂下で創業した、“江戸の味、粋なお弁当”として親し

まれる高級弁当の老舗。

この度、2025年9月1日（月）より10月13日（月・祝）まで、JR秋葉原駅構内のエキナカ商業施設

「エキュート秋葉原」に、期間限定で出店させていただく運びとなりました。

東京駅で爆売れ中「The 東京幕の内」など、人気アイテムを取りそろえました！

大人気の「The 東京幕の内」 （税込1,380円）

東京のシンボル、東京タワーと雷門がデザインされた蓋が人気のヒミツ！内容も「江戸東京」にちなみ、東京都の郷土料理ナンバーワンとされるアサリ入りの「深川めし」、江戸の歌舞伎をイメージした稲荷と干瓢巻きの「助六寿司」、さらに江戸の料理の代表であり、弊社本店の料理の柱である天麩羅を使った「海老天丼」の他、「穴子めし」も盛り込みました。

他にも鶏つくねや黒毛和牛の旨煮、弊社人気の煮物など、バラエティに富んだお料理が盛り沢山！

女性に人気の「東京ちび弁」シリーズからも、2種類が見参！

手のひらサイズのお弁当「東京ちび弁」。画像は「東京ちび弁幕の内」（税込1,026円）。

昨年のシリーズ発売以来大好評なのが、手のひらサイズのお弁当「東京ちび弁(R)」。

ヨコ153mm×タテ94mm×高さ52mmというミニサイズながら、実は男性でも十分ご満足いただける内容となっております。

上の画像は中でも一番人気の「東京ちび弁幕の内」（税込1,026円）。

バラエティー豊かなお料理がギュギュっと詰まって驚く程充実！ご飯以外に、何と約25種類もの食材が入って、満足度抜群です！（「ちび弁」は株式会社雅の登録商標）

ミニサイズの海苔弁「東京ちび弁のり玉」（税込1,080円）

こちらは同シリーズの「東京ちび弁のり玉」

（税込1,080円）。

ミニサイズの海苔弁です！

海苔の下には甘辛く味付けしたおかかを敷いて、みんな大好きな玉子焼きも、ご飯の上にどぉ～んと載せました。

更に、焼き鮭とローストチキンのトッピングや、人気の金平牛蒡やつくね、こんにゃく煮物など、おかずも色々あって楽しいお弁当です。

エキュート秋葉原限定 食べやすい「ワンハンドおむすび」 新発売！

実はちょっと仕掛けのある「ワンハンドおむすび」。価格はいずれも税込198円。

ワンハンドって、おむすびは片手で食べられるの当たり前でしょ？という声が聞こえて来そうですが、

実はこのおむすび、大きな特徴が二つもあるのです。

一つはパッケージ。パカッとフタを開けると下の部分にくぼみがあり、そこに指を入れられる仕掛け！

だから、セロハンを開けたりする面倒な作業もいらず、フタを開けるだけで片手で食べられる、超実用的なおむすびなんです！おにぎりって、たまに包装がうまく開けられない事ってありませんか？

パックの脇に指を入れられるので、手が汚れません！

ですが、このパッケージなら安心です。

しかも、パック下側の脇に、指を入れられるポケットがあるので、持ちやすさも抜群！

更に、もう一つの特徴が「具の入り方」。

よく、「なかなか具にたどり着かない～」なんていうこと、ありませんか？

そうならないよう、弊社ではおむすびの端まで具が入る製法のため、端っこでも美味しくお召し上がりいただけるのです！

まずは4種類からスタート！ 価格はいずれも税込198円とお手頃！！高菜明太おむすび 高菜ご飯＋具は明太子！鮭ほぐしおむすび 炊き込んだ鮭めし＋具はほぐし鮭！深川おむすび 深川めし（アサリ炊き込みご飯）＋あさり煮！鶏飯おむすび 鶏めし（鶏の炊き込みご飯）＋鶏そぼろ！

こちらのラインアップでのスタートとなりますが、今後他の種類もリリース予定です。乞うご期待！

人気の「三色そば」が帰って来ます！

東京駅の催事出店で大好評だった「三色そば」が、この度「エキュート秋葉原」に帰って来ます！

そば粉の味わいがしっかり楽しめる「信州そば」と、薫り高い京都宇治産の茶葉を使用した、こだわりの「宇治茶そば」、梅しその風味がほのかに香る「梅しそ麺」の三種を重ね、錦糸玉子をトッピング！

「三色そば」 税込891円。つゆ、わさび、刻み海苔付き。

まだまだ厳しい残暑が続きそうなこの時期、冷たいお蕎麦で少しでも涼を取って頂けたら幸いです。

ロングセラー人気商品「平次弁当」もお見知りおきを！

神田明神に石碑のある「銭形平次」をイメージした、ロングセラーの二段弁当「平次弁当」（税込1,836円）。

江戸総鎮守神田明神男坂下に佇む「神田明神下みやび本店」。その地外神田２丁目は、かつて江戸城内の料理を司った「御台所御賄方」の武家屋敷があったことから「神田御台所町」と呼ばれていました。

神田明神下と言えば、忘れちゃいけないのが「銭形平次」。作家野村胡堂の小説ではありますが、平次親分は神田明神下に居を構えていた設定です。それで、神田明神には銭形平次の石碑があるのです。

平次親分の一番の特徴は、「投げ銭」で悪者をやっつける事。その際使われた「寛永通宝」のデザインを、わっぱのフタに焼き印で施したオリジナル容器入り。上段にお料理を、下段にちらし寿司を盛り込みました。お客様から、「上段はお酒のアテとして、下段は締めのご飯として食べられるのが嬉しい」とのお声も頂戴しております。

創業からまもなく半世紀。日々、皆様に笑顔になっていただけるお弁当づくりに励んでおります。

従業員一同、皆様のお越しをお待ち申し上げております。

【会社概要】

社名：株式会社 雅

本社及び本店所在地：東京都千代田区外神田2丁目8番9号

電話：03-3251-0155

事業本部及び厨房所在地：東京都墨田区緑1丁目14番16号

電話：03-5638-3838（代表）

代表者：代表取締役 宮崎 吉明

事業内容：仕出し弁当、各種弁当類の製造販売業、料理飲食店の経営 他

設立：1978年3月24日

従業員数：110名

HP：https://www.miyabi.org/

お問い合わせ先：株式会社 雅 両国本部

電話：03-5638-3838（代表）

MAIL：info@miyabi.org

担当：営業部 佐藤・大場

【「エキュート秋葉原」店舗概要】

展開期間：2025年9月1日（月）から 2025年10月13日（月・祝）まで

営業時間：（月～土）10:00～21:00、（日・祝）10:00～20:00

展開場所：JR秋葉原駅 改札内 (電気街改札入ってすぐ)