【セミナー開催報告】 人手不足時代の最先端事故防止セミナーを2025年8月26日（火）にオンラインで開催しました｜船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、2025年８月26日（火）13：00～14：00、 運送会社・物流会社の経営者を対象にした「 人手不足時代の最先端事故防止セミナー」をオンラインで開催しました。

このような方にご参加いただきました

- 何をやっても事故が減らずに困っている- 管理者が指導しているはずなのに事故が減らない- 安全担当者が育たない- 事故原因分析、対策立案などのスキルを伸ばしたい- これ以上、安全教育に時間をかけられない- 未経験者・若手ドライバーの事故が無くならない

本セミナーでお伝えしたこと

１.AIドライブレコーダー導入で確実に事故をなくす方法

AIドライブレコーダーを活用した、事故を未然に防ぐ最先端の対策をお伝えしました。具体的には危険シーンのリアルタイム共有とAIスコアリングにより、効果的な指導と客観的な評価を可能にする手法を解説。ドライバー自身も分析結果を確認し、自主的に改善を促すことで、事故後の対策ではなく、予防に焦点を当てた安全運転管理を実現する方法を紹介しました。

２.事故ゼロを実現している運送会社の取り組み事例

事故のない会社が取り組んでいる、事故防止策を解説します。安全ミーティングの内容や、事故事例に対する事故防止のための行動記入方法、KYT講習、ドライバーとのコミュニケーションの取り方について解説しました。

３.事故を減らすための仕組みづくりの方法

事故を削減するためには、ヒヤリハットの段階でドライバーへ正しく指導することが必要です。そのために必要な組織づくりの考え方から、管理者の役割・育成方法まで、事故を減らすためにはどういう仕組みづくりが必要か解説しました。

2024年4月以降の労働時間の上限規制により、運送業界では生産性向上と運賃交渉が必須となり、事故による損失は会社にとって大きな痛手となります。また、ドライバー不足が深刻化する中、事故によるドライバーの退職は、採用コストの増加だけでなく、会社の評判を落とすことにも繋がります。

ドラレコやSNSの普及により、事故や危険運転の動画が拡散されれば、荷主からの信用を失い、ドライバーの確保がさらに困難になることも考えられます。

安全教育に十分な時間を割くことが難しい今だからこそ、効果の高い交通事故防止マネジメントを構築し、リスクを回避することが重要です。

開催概要

- 開催日時：2025年8月26日（火）13：00～14：00- 開催方法：オンライン（zoom）- 参加料金：無料- 参加料金：運送会社・物流会社の経営者

会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、「物流の先進モデル企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」(https://lp.f-logi.com/butsuryu/lps/)を運営しています。

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

