韓国ドクターズコスメ「SKIN&LAB」

株式会社BARUDA

韓国発ドクターズコスメブランド「SKIN&LAB（スキンアンドラブ）」は、「8月 31日(日) 17:00~ 9月 12日(金) 23:59」開催される Qoo10メガセール にて、限定の「企画セット」を販売いたします。

今回、人気アイテムを詰め込んだ特別セットがメインとなり、さらに購入金額に応じた豪華なプレゼントも準備しました。

また、SKIN&LABはQoo10において連日ランキング1位を獲得*している実力派ブランド。肌悩みにアプローチする確かな効果と、多くのユーザーから支持を集めている点が大きな魅力です。

今回のメガセールでは、その高い人気を誇るアイテムをお得に試すことができる絶好の機会となっています。

*グルタチオンアンプルトナー、単一商品基準で1位、10万本以上販売、総合ランキング3位 - 2025年第1四半期 Qoo10メガ割実績

■ Qoo10メガセール限定 企画セット

詳細はこちら：https://www.qoo10.jp/g/997313604

グルタチオン アンプルトナー 200ml

TXナイアシン エッセンス トナー 200ml



グルタチオ ラディアンス セラム 30ml

バリアダーム インテンシブ クリーム100ml



特別プレゼント：

SKIN&LAB キャラクター ミラーキーホルダー

バリアダーム インテンシブ クリーム30ml

■ 購入金額別プレゼント

2,000円以上：バリアダーム クリーム サンプル 2枚

3,000円以上：TXトナー 15ml

5,000円以上：シルバーポーチ（数量限定 25,000個）

今回のメガセールは、人気アイテムをお得に手に入れる絶好のチャンス。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

さらに今回のメガ割では、SKIN&LABのベストセラー商品をまとめてお得にゲットできる貴重な機会となっているため、ぜひお見逃しなく！