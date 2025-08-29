韓国発ヘアケアブランド「SARANARA（サラナラ）」新作ヘア＆ボディミスト3種を含む、秋の新商品と限定特典を発表！
韓国で人気のナチュラルヘアケアブランド「SARANARA（サラナラ）」は、日本市場向けに、新作アイテムとお得なプロモーション情報をご紹介します。
香りとケアにこだわった製品で、毎日のヘアケアをより快適に。
◆新作ヘア＆ボディミスト3種登場！
髪にも体にも使える多機能ミスト「パフュームドヘア&ボディミスト」から、3つの新たな香りが登場。どれも自然由来の成分を配合し、やさしい香りとともに、しっかり保湿ケアができます。
グリーンフォレスト（Green Forest）：
深い森をイメージしたウッディ＆グリーンの癒しの香り
ローズブルーム（Rose Bloom）：
満開のバラ園を思わせる華やかなフローラルノート
コットンキャンディ（Cotton Candy）：
ふんわりと甘く、心地よい香り
◆頭皮ケアに最適「スカルプ ペパーミント」2種
爽快な清涼感で頭皮環境を整える「スカルプ ペパーミント」シリーズも日本初上陸。頭皮のベタつきや臭いが気になる季節にぴったりです。
スカルプブースト ペパーミントソルト スケーラー
スカルプブースト ペパーミントソルト ヘアトニック
ミント成分配合でリフレッシュしながら健やかな頭皮へと導きます。
◆限定特典：クリスタルデュ パフューム ヘアオイル3本セット購入で
macni レオパードポーチをプレゼント！
人気の「クリスタルデュ パフューム ヘアオイル」3本セットをご購入の方に、数量限定でマクニ（macni）レオパードポーチをプレゼント。スタイリッシュで実用的なアイテムが、あなたのビューティーライフをより楽しく彩ります。
メガワリ期間中、200個限定
【SARANARAについて】
SARANARA（サラナラ）は、自然由来の成分と先進技術を融合させた韓国発のナチュラルヘアケアブランド。髪本来の美しさを引き出し、日々のケアに“癒し”と“香り”を届けます。
詳しくは公式サイトまたはSNSにて随時更新中！
https://www.qoo10.jp/shop/saranara