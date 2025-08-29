リストプロパティーズ株式会社

総合不動産企業リスト株式会社（本社：横浜市中区、代表：北見尚之）グループのリストプロパティーズ株式会社（本社：横浜市中区、代表：北見尚之）を中心とした共同事業体が運営を行う「横浜マリンタワー」と、株式会社COGNOSPHEREが運営するHoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』は、「原神 テイワットツアー ‐空の庭と、月の祈り‐」を、2025年12月3日(水)から12月29日(日)まで開催いたします。





コラボ特設HP：https://gkmarketing.co.jp/Genshin_TeyvatTour/





キャンペーン 概要

HoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』と、

大阪、横浜、東京の3都市のタワー（梅田スカイビル、横浜マリンタワー、東京タワー）が参画、

横浜マリンタワーは、2025年12月3日(水)～29日(月)の期間にキャンペーンを実施いたします。

特別チケットの販売やオリジナルグッズの販売を予定しております。

『原神』について

『原神』は基本無料のオープンワールドRPGで、プレイヤーの視点となる謎に包まれた「旅人」は、離れ離れになった兄妹を探す旅に出て、美しいテイワット大陸を冒険していく。

プレイヤーはそれぞれに違う文化や広大な地域が広がる国々をめぐり、数々のキャラクターたちと出会い、元素反応を利用した戦闘を駆使し、テイワットの秘密を解き明かしていく。

また『原神』は、PlayStation(R)、PC、スマートフォンに対応し、クロスプラットフォームのデータセーブ機能やマルチプレイを通じて、一人でも、フレンドと一緒でも、プラットフォームの垣根を越えて冒険の旅を楽しむことができる。

【原神 公式サイト】https://genshin.hoyoverse.com/ja

【原神 公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/Genshin_7

【原神 公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@Genshin_JP

【権利表記】(C) COGNOSPHERE

【横浜マリンタワー 施設概要】

所在地 ：神奈川県横浜市中区山下町14番地1

展望営業時間 ：デイチケット入場時間 午前10時～午後6時（午後5時半最終入場）

ナイトチケット入場時間 午後6時～午後10時（午後9時半最終入場）

※6月～8月のナイトチケット入場時間は、日没に合わせて午後7時からとなります。

開業日 ：1961年1月15日

WEBサイト ：https://www.marinetower.yokohama/

＊横浜マリンタワーは下記共同事業者で運営を行っています。

共同事業者 -リストプロパティーズ株式会社(代表取締役：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)

-株式会社ゼットン(代表取締役社長：鈴木伸典、本社所在地：東京都渋谷区)

-株式会社ティケイスクエア(代表取締役：楠元孝夫、本社所在地：東京都港区)

-横浜エフエム放送株式会社(代表取締役社長：兒玉智彦、本社所在地：神奈川県横浜市)

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町4-47

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2016年5月20日（グループ創業：1991年5月10日）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

【リストプロパティーズ株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル 6階

代表 ：代表取締役 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2010年2月9日（グループ創業：1991年5月10日）

事業概要 ：不動産マネジメント、不動産開発への投資（国内・海外）、不動産コンサルティング

WEBサイト ：http://www.list.co.jp/（リストグループHP）