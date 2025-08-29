『原神』×３都市タワーの巡回イベントが開催決定！

株式会社GK Marketing

この度、株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2025年9月13日(土)～2026年2月4日(水)にかけて、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』と梅田スカイビル 空中庭園展望台(大阪)、横浜マリンタワー(神奈川)、東京タワー(東京)を巡回するイベントの開催をお知らせいたします。

期間中は、施設ごとに内容の異なる限定グッズ付きスペシャルチケットの販売や、入場特典として『原神』ゲーム内にて使用できるシリアルコードの配布、描き下ろしイラストを使用した限定グッズの販売、館内の特別装飾展示など、様々な施策を実施予定です。

■開催情報

『テイワットツアー -空の庭と、月の祈り-』

・実施会場／開催期間

梅田スカイビル：2025年9月13日(土)～10月9日(木)

横浜マリンタワー：2025年12月3日(水)～12月29日(月)

東京タワー：2026年1月16日(金)～2月4日(水)

・イベント特設サイト：

https://gkmarketing.co.jp/Genshin_TeyvatTour/

※チケットのご予約・施設ごとの施策詳細等は上記URLよりご確認ください

■販売チケット詳細 (梅田スカイビル 空中庭園展望台ver.)

チケット販売開始日時：2025年9月1日(月)12:00～

https://www.asoview.com/channel/tickets/J1uJNuIbLa/

※チケットの金額や特典等は施設ごとに異なります。

※横浜マリンタワー、東京タワーの販売チケット詳細は別途お知らせいたします。

◆テイワットツアー スペシャルチケット

セット内容：展望台チケット+限定ブロマイド(全3種ランダム)

大人（13歳～） ：2,400円(税込)

小学生以下（4歳～12歳） ： 900円(税込)

サイズ：L判（限定ブロマイド）

※展望台への入場受付時のみのお渡しとなります。

※限定ブロマイドはランダム配布となります。絵柄は選べません。

※在庫状況により品切れになっている場合がございます。

◆テイワットツアー グッズ付きスペシャルチケット

セット内容：展望台チケット+限定ブロマイド(全3種ランダム)+限定ハートロック(全3種選択)

大人（13歳～）：4,400円(税込)

小学生以下（4歳～12歳）：2,900円(税込)

サイズ：L判（限定ブロマイド）

約H65mm (金属部分含む) × W45mm × D10mm（限定ハートロック）

※展望台への入場受付時のみのお渡しとなります。

※限定ブロマイドはランダム配布となります。絵柄は選べません。

※限定ハートロックは全3種のうちお好きな色をおひとつお選びください。

※在庫状況により品切れになっている場合がございます。

◆入場特典：シリアルコード付きステッカー（全3種ランダム）

期間中に展望台へ入場された皆様に、『原神』のゲーム内で使用可能な【シリアルコード】を1枚プレゼント！

アイテム交換可能期間：2025年9月13日(土)9:30:00～12月31日(水)23:59:59

※交換回数上限：1ユーザーにつき1回まで

※ランダム配布となります。絵柄は選べません。

※在庫がなくなり次第終了となります。

■スペシャルメニュー(梅田スカイビル 空中庭園展望台ver.)

今回、イベント限定スペシャルメニューとして「パインカルピスソーダ(800円税込)」、「ピーチメロンソーダ(800円税込)」、「バイオレットレモンスカッシュ(800円税込)」、「空の庭と月の祈り補給サンデー(800円税込)」をご用意しております。

また、スペシャルメニューをご注文の方には1品につき1枚、オリジナルコースター(全3種ランダム)をプレゼントしております。

※横浜マリンタワーでもスペシャルメニューは提供いたしますが、商品詳細が異なる可能性がございます。

※東京タワーではスペシャルメニューのご提供はございません。

※コースターはランダム配布となります。絵柄は選べません。

※在庫がなくなり次第終了となります。

■イベントグッズ

新キャラクターである「アイノ」「フリンズ」「ラウマ」の当イベント限定の描き下ろしグッズの販売を予定しております。

また、『原神』公式のナド・クライグッズや、フランス・パリで2025年9月13日より開催予定の「Genshin Impact Teyvat Expo」で発売予定のグッズの同時販売も予定しております。

■限定描き下ろしグッズEC販売

販売サイト：GK Store

サイトURL：https://www.store-gk.com/

第一次受注期間： 2025年9月13日(土)12:00～2025年10月9日(木)23:59

発売日：2026年2月中旬以降

第二次受注期間： 2025年12月3日(水)12:00～2026年2月11日(水・祝)23:59

発売日：2026年5月下旬頃

※一部商品はECでの限定販売となります。

※一部販売時期が異なる商品がございます。

※『原神』公式のナド・クライグッズと「Genshin Impact Teyvat Expo」グッズはGK Storeでは販売いたしません。

■『原神』について

『原神』は基本無料のオープンワールドRPGで、プレイヤーは謎に包まれた「旅人」となり、離れ離れになった兄妹を探す旅に出て、美しいテイワット大陸を冒険していく。

プレイヤーはそれぞれに違う文化や広大な地域が広がる国々をめぐり、数々のキャラクターたちと出会い、元素反応を利用した戦闘を駆使し、テイワットの秘密を解き明かしていく。

また『原神』は、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、PC、スマートフォンに対応し、クロスプラットフォームのデータセーブ機能やマルチプレイを通じて、一人でも、フレンドと一緒でも、プラットフォームの垣根を越えて冒険の旅を楽しむことができる。

■ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

■『原神』の最新情報はこちらから

【原神 公式サイト】

https://genshin.hoyoverse.com/ja

【原神 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/Genshin_7

【原神 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Genshin_JP

【原神 公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@genshin_jp

■イベント企画・運営会社概要

【株式会社GK Marketing】株式会社極楽湯HD100％子会社



代表者：代表取締役社長 山本 真司

設立：2023年8月

本社：〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

事業内容：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL：https://gkmarketing.co.jp/

■権利表記・関連サイト

【権利表記】

(C) COGNOSPHERE

※「PlayStation」、「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

【関連サイト】

GK Marketing公式X

https://x.com/GKMarketinginfo

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GK Marketing お問い合わせフォーム

https://gkmarketing.co.jp/contact/