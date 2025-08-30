【秦野市限定】井戸まわりのガラクタを含む回収で1,000円OFF！“裏庭スッキリ”応援キャンペーン｜不用品回収のまるっと本舗
「裏庭に放置されたままの農具が邪魔…」
「井戸のまわりに積まれた物が、もう誰のものか分からない」
そんな長年の“片付かない”を解決するキャンペーンが、神奈川県秦野市限定でスタートします。
2025年9月1日～30日までの期間限定で、
井戸のまわりや裏庭に置かれたガラクタを含む回収で、作業費から1,000円割引いたします。
「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）が、自然豊かな戸建て地域に寄り添い、人手がかかる外回りの片付けを丁寧にサポートします。
提供期間は2025年9月1日～9月30日の1ヶ月間。
背景と目的
秦野市には井戸のある戸建てや広めの敷地を持つ住まいが多く、屋外に物が放置されやすい傾向があります。
特に井戸まわりには、かつて使っていた農具・プランター・劣化したポリ容器・動かないコンテナなどが積もりがち。
さらに、「古い物だから捨てづらい」「どこに頼んでいいかわからない」「動かすのが大変」といった理由で、そのまま年月が経ってしまうケースも多く見受けられます。
今回のキャンペーンでは、そうした屋外に眠る“忘れられた物たち”の回収に特化し、片付けのきっかけをつくることを目的としています。
キャンペーン概要
キャンペーン名：“井戸まわりのガラクタ”処分プラン
実施期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）
対象地域：秦野市内全域
特典内容：井戸周辺や裏庭の不用品を含む回収で、1,000円OFF！
対象パック：軽トラパック・1.5tパック
備考：事前見積もり時に「秦野市キャンペーンを見た」とお伝えください。
キャンペーン対応エリア（秦野市全域）
対応地域例：渋沢、堀山下、落合、曽屋、今泉、鈴張町、戸川、菩提、柳川、三屋、平沢、南矢名、下大槻、今泉台、千村、東田原、西田原、下落合、立野台 など
※上記以外も秦野市全域で対応可能です。
井戸・外まわりの片付けでよくあるお悩み
「壊れた農具やバケツが放置されたまま」
「コケの生えたポリタンクやプランターがある」
「物置に入りきらないものを井戸周りに置いている」
「誰の物かわからず手がつけられない」
「庭や通路を塞いでいて、片付けるのが怖い」
よく出る不用品例
サビた鍬・スコップ・一輪車
プラスチックのコンテナ・劣化したバケツ
空になった灯油缶・壊れたホースリール
井戸のフタ・囲い・装飾小屋
使われなくなった盆栽棚や木製ベンチ
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。
こんな方に選ばれています！
一戸建てにお住まいで庭・裏手の整理が追いつかない方
高齢の親世帯の家を片付けたいお子さん世帯
空き家・空き地の管理をされている方
放置品が災害時の転倒・劣化リスクになっていると感じている方
LINEで簡単見積もり！
「これも回収できる？」「井戸の裏にある不用品が多くて…」
そんな時は、LINEで写真を送るだけ！
LINEでカンタンにお見積もりが可能です。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 神奈川県秦野市のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/hadanoshi/
📰 神奈川県秦野市の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/hadanoshi/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)