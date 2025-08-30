【秦野市限定】井戸まわりのガラクタを含む回収で1,000円OFF！“裏庭スッキリ”応援キャンペーン｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

「裏庭に放置されたままの農具が邪魔…」



「井戸のまわりに積まれた物が、もう誰のものか分からない」



そんな長年の“片付かない”を解決するキャンペーンが、神奈川県秦野市限定でスタートします。

2025年9月1日～30日までの期間限定で、

井戸のまわりや裏庭に置かれたガラクタを含む回収で、作業費から1,000円割引いたします。

「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）が、自然豊かな戸建て地域に寄り添い、人手がかかる外回りの片付けを丁寧にサポートします。



提供期間は2025年9月1日～9月30日の1ヶ月間。

背景と目的

秦野市には井戸のある戸建てや広めの敷地を持つ住まいが多く、屋外に物が放置されやすい傾向があります。



特に井戸まわりには、かつて使っていた農具・プランター・劣化したポリ容器・動かないコンテナなどが積もりがち。

さらに、「古い物だから捨てづらい」「どこに頼んでいいかわからない」「動かすのが大変」といった理由で、そのまま年月が経ってしまうケースも多く見受けられます。

今回のキャンペーンでは、そうした屋外に眠る“忘れられた物たち”の回収に特化し、片付けのきっかけをつくることを目的としています。

キャンペーン概要

キャンペーン名：“井戸まわりのガラクタ”処分プラン

実施期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）

対象地域：秦野市内全域

特典内容：井戸周辺や裏庭の不用品を含む回収で、1,000円OFF！

対象パック：軽トラパック・1.5tパック

備考：事前見積もり時に「秦野市キャンペーンを見た」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（秦野市全域）

対応地域例：渋沢、堀山下、落合、曽屋、今泉、鈴張町、戸川、菩提、柳川、三屋、平沢、南矢名、下大槻、今泉台、千村、東田原、西田原、下落合、立野台 など



※上記以外も秦野市全域で対応可能です。

井戸・外まわりの片付けでよくあるお悩み

「壊れた農具やバケツが放置されたまま」

「コケの生えたポリタンクやプランターがある」

「物置に入りきらないものを井戸周りに置いている」

「誰の物かわからず手がつけられない」

「庭や通路を塞いでいて、片付けるのが怖い」

よく出る不用品例

サビた鍬・スコップ・一輪車

プラスチックのコンテナ・劣化したバケツ

空になった灯油缶・壊れたホースリール

井戸のフタ・囲い・装飾小屋

使われなくなった盆栽棚や木製ベンチ

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

一戸建てにお住まいで庭・裏手の整理が追いつかない方

高齢の親世帯の家を片付けたいお子さん世帯

空き家・空き地の管理をされている方

放置品が災害時の転倒・劣化リスクになっていると感じている方

LINEで簡単見積もり！

「これも回収できる？」「井戸の裏にある不用品が多くて…」



そんな時は、LINEで写真を送るだけ！



LINEでカンタンにお見積もりが可能です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 神奈川県秦野市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/hadanoshi/

📰 神奈川県秦野市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/hadanoshi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)