¡Ú¾®ÅÄ¸¶»Ô¸ÂÄê¡ÛÄÒÊªÀÐ¡¦Ææ¤ÎÔä¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç1,500±ßOFF¡ª¡ÈÏÂ¤ÎÆ«´ï¡É¤Þ¤ë¤´¤È²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÃÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ
¡ÖÇ¼²°¤Ë¤¢¤ëÔä¡¢²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×
¡ÖÄÒÊªÀÐ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Ã¯¤âÄÒ¤±¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê¤´²ÈÄí¤Î¡ÈÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¡É¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¡ª
2025Ç¯9·î1Æü～30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢
ÄÒÊªÍÑ¤ÎÀÐ¤äÔä¤Ê¤É¡ÈÏÂ¤ÎÆ«´ïÎà¡É¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç1,500±ßOFF¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡×¡Ê±¿±Ä¡§SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬¡¢¸Å¤ÎÉ¤À¸³èÆ»¶ñ¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î1Æü～9·î30Æü¤Î1¥ö·î´Ö¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤È¶¦¤Ë¡¢¸ÅÌ±²È¤äÇ¼²°ÉÕ¤¤Î½»Âð¤â¿ôÂ¿¤¯»Ä¤ëÃÏ°è¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö½Å¤¯¤ÆÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢ÄÒÊªÍÑ¤ÎÀÐ¡¦Æ«´ï¤ÎÔä¡¦ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ê¤É¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¤²È¤äÁêÂ³Êª·ï¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÍÑÅÓ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ôä¡×¤ä¡ÖÃ¯¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸³èÆ»¶ñ¡×¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¬¤Á¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÊë¤é¤·¤Î²½ÀÐ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÉÔÍÑÉÊ¤ò¡¢µ¤·Ú¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§¡ÈÄÒÊªÀÐ¤ÈÆæ¤ÎÔä¡É²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§¾®ÅÄ¸¶»ÔÁ´°è
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§ÄÒÊªÍÑ¤ÎÀÐ¤äÆ«´ïÔä¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¡¢ºî¶ÈÈñ¤«¤é1,500±ßOFF¡ª
ÂÐ¾Ý¥Ñ¥Ã¥¯¡§·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡¦1.5t¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤¤¤º¤ì¤«
È÷¹Í¡§»öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê»þ¤Ë¡Ö¾®ÅÄ¸¶»Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¸«¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡Ê¾®ÅÄ¸¶»ÔÁ´°è¡Ë
ÂÐ±þÃÏ°èÎã¡§±ÉÄ®¡¢ÉÍÄ®¡¢¾ë»³¡¢ËÜÄ®¡¢ÆîÄ®¡¢¼÷Ä®¡¢ÁáÀî¡¢¼òÆ÷¡¢Ï¡Àµ»û¡¢ÅìÄ®¡¢ÀðÄ®¡¢½½»ú¡¢µ×Ìî¡¢¹ñÉÜÄÅ¡¢Á¾²æ¡¢²¼Á¾²æ¡¢¾®ÃÝ¡¢·êÉô¡¢³ûµÜ¡¢ÈÓÀô¡¢ÃæÎ¤ ¤Ê¤É
¢¨¾åµ°Ê³°¤â¾®ÅÄ¸¶»ÔÁ´°è¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ôä¡¦ÀÐ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß
¡Ö½Å¤¯¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±¿¤Ù¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆ«´ï¤Ê¤Î¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍÑÅÓ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¼Î¤ÆÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡×
¡ÖÃ¯¤â¼ê¤òÉÕ¤±¤º²¿Ç¯¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×
¤è¤¯½Ð¤ëÉÔÍÑÉÊÎã
ÄÒÊªÍÑ¤ÎÅ·Á³ÀÐ¡Ê½ÅÀÐ¡Ë¡¦Æ«´ï¤ÎÊÝÂ¸Ôä
ÔäÃÖ¤Âæ¡¦¸Å¤¤ÌÚ¤Î³¸¡¦ÌîºÚ²¡¤··¿
Ì£Á¹á±¡¦Çß´³¤·ÍÆ´ï¡¦Âç·¿¤ÎÉÓ
Ç¼²°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ïÎà
¡ÖÔä¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤Ææ¤ÎÃÖ¤Êª¡×
ÎÁ¶âÎã¡ÊÄê³Û¥Ñ¥Ã¥¯¤Î°ìÎã¡Ë
ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡§3,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï5,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡§8,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï15,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
1.5t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡§15,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï35,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
¢¨¤¹¤Ù¤Æ½ÐÄ¥Èñ¡¦¼ÖÎ¾Èñ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈñ¹þ¤ß¤ÎÌÀÎÆ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ç¼²°¤äÂ¢¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¹âÎðÀ¤ÂÓ¡¦¸å·Ñ¼ÔÀ¤ÂÓ¤ÎÊý
¶õ¤²ÈÁêÂ³¤ÇÂçÎÌ¤ÎÀ¸³èÆ»¶ñ¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤¤Êý
ÏÂ¼¼¤äÏÂÉ÷Âæ½ê¤ÎÀ°Íý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí
ÊÒÉÕ¤±¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ôä¡¦ÀÐ¤Ê¤É¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¤Êý
LINE¤Ç´ÊÃ±¸«ÀÑ¤â¤ê¡ª
¡Ö¤³¤ÎÔä¤âÂÐ¾Ý¡©¡×¡ÖÀÐ¤¬3¤Ä¤¢¤ë¤±¤É²ó¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤â¡¢LINE¤Ç¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¡ª
LINE¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¤ª¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ
ÅÅÏÃ¡§0120-600-065¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë
📍 ¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://collect.conne.jp/odawarashi/
📰 ¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÂÐ±þµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/odawarashi/
¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¡ª´ÊÃ±LINE¸«ÀÑ¤â¤ê
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡Ë
https://collect.conne.jp/
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÅÊª¾¦µö²Ä¾Ú¡§Âè301032218074¹æ
½êºßÃÏ¡§¢©101-0025 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®£´－£´¡¡ÅìµþÈþÊõ²ñ´Û£±³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://sy-str.co.jp/home.html)