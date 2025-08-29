mù_ POPUP STOREを二子玉川 蔦屋家電にて開催

合同会社yuharaha

東京発のブランド 「mù_（ムー）(https://mu-tokyo.com/?utm_source=youtube&utm_medium=ownd&utm_campaign=2508PRTIMES)」 は、2025年9月5日（金）～7日（日）の3日間、二子玉川 蔦屋家電 E-room 2 にてPOPUP STOREを開催いたします。

会場では、9月5日発売予定のEASY TROUSERS / HIDDEN CHECK(https://mu-tokyo.com/products/easy-trousers-hidden-check/?utm_source=youtube&utm_medium=ownd&utm_campaign=2508PRTIMES)、OVERSIZE COTTON CARDIGAN(https://mu-tokyo.com/products/oversize-cotton-cardigan/?utm_source=youtube&utm_medium=ownd&utm_campaign=2508PRTIMES) をはじめ、WEB STOREで展開中の全アイテムや、通常は神宮前の直営店のみで取り扱う限定アイテムの一部も販売いたします。さらに、直営店地下アトリエ「mù_lab.」で制作された実験的ラインのプロダクトや、9月以降に発売予定の新作サンプルも展示いたします。

EASY TROUSERS / HIDDEN CHECKOVERSIZE COTTON CARDIGAN

開催概要

イベント名：mù_ POPUP STORE

開催期間：2025年9月5日（金）～7日（日）

営業時間：12:00～20:00（最終日18:00まで）

会場：二子玉川 蔦屋家電 E-room 2

ブランドについて | About mù_

mù_（ムー）は2024年に誕生した東京発のブランドです。「服は生地からできている」という信条のもと、国内素材・国内縫製にこだわり、日常に馴染む上質な服を提案しています。

デザイナー木村献は、海外メゾンブランドで20年以上にわたり活動。豊富な経験を背景に、日本の生地開発や実験的アプローチを取り入れた独自のものづくりを行っています。

「無意識のうちに手に取ってしまう、ワードローブの一部になってほしい」という願いを込め、mù_はニュートラルで上質な日常着を発信しています。

OFFICIAL SHOP :https://mu-tokyo.com/YouTube :https://www.youtube.com/@mu._official_Instagram :https://www.instagram.com/mu._official_/

mù_ lab.

住所 : 東京都渋谷区神宮前3-7-12 1F

営業時間 : 12:00~18:00

定休日 : 火曜、年末年始不定休

電話 : 03-6812-9408