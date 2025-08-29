安達祐人、代官山SPACE ODDにてファーストショーケースを開催！ファンとの交流と音楽で魅了した感動の一夜！

株式会社STARBASE

グローバルボーイズグループPENTAGONの元メンバーとして活躍し、韓国から日本に拠点を移してソロアーティストとして本格始動した安達祐人が、2025年8月29日（金）に東京・代官山SPACE ODDにて、自身初となるショーケースイベント「安達祐人 Show Case「BLUE SPRING」」を開催。長らく待ち望まれていたファンミーティング形式でのイベントとなり、国内だけでなく海外からも会場には多くのファンが詰めかけ、会場は熱気と歓声に包まれた。

二部制で行われた今回のショーケース、第一部ではMCとして登場したスクールゾーンの橋本稜さんと共にトークコーナーが進行し、ファンの知らない裏話や未公開写真なども披露され、終始笑顔と歓声が飛び交い、彼の紳士で親しみやすい人柄とサービス精神が会場全体に伝わる時間に。会場の一体感はまさに“同じ時間を一緒に楽しむ”というファンミーティングならではの醍醐味にあふれていた。



第二部では、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組TOKYO FM『K STAR CHART presents POP K TOP10 Friday』の公開収録を実施。スペシャルゲストとして、ダンス＆ボーカルグループMAZZELのHAYATOさんが登場し、いつものスタジオでは出せない特別な空気感の中で貴重なトークが展開された。また、会場のファンも参加した収録も行われ、一体感があふれる拍手と歓声に包まれた。

ショーケースの終盤では、今年5月にリリースされたNew EP 「BLUE SPRING」からの楽曲を披露。深い低音が響く歌声、初の「DIVE IN」のダンスパフォーマンスなどで、観客を一気に音楽の世界へと引き込んだ。青春の煌めきや葛藤をテーマにした楽曲たちは、安達祐人の等身大の想いが詰まった一作。会場は静寂と熱狂が交錯する感動の空間となった。

イベント終了後には、SNS上で「またすぐに会いたい」「ショーケース楽しすぎた！」「ステージに立つ楽しさをかみしめてる姿にジーンとした」など、ファンからの熱い声が続々と投稿された。初のショーケースながらも、彼の“ファンを思う気持ち”と“本気の音楽”がしっかりと伝わる、記念すべき一夜となった。

■安達祐人 コメント

「こうして皆さんと直接会えるイベントができて、本当に幸せです。“BLUE SPRING”の曲たちに続いて、これからももっと多くの人に自分という存在を届けていけたらと思います。また、すぐにお会いしましょう！」

今後のアーティスト活動やさらなるイベント出演なども期待が高まる安達祐人。次回のファンミーティングやライブ情報も要注目だ。彼の音楽、そして人柄に触れたこの夜は、参加者の心に深く刻まれる特別な時間となった。安達祐人の“今”と“これから”に、注目して欲しい。

■1st EP - BLUE SPRING 作品概要

アーティスト：安達祐人（アダチユウト）

タイトル：BLUE SPRING

収録曲：1.BLUE SPRING 、2.DIVE IN、3.BAD、4.PICTURE

配信リリース日：5/14(水)

ジャンル：HIPHOP/RAP

【各種配信サービスリンク】 https://lnk.to/YA_BLUE_SPRING

■安達祐人 PROFILE

1998年1月23日長野県出身。幼少期は野球やサッカーなどに打ち込みスポーツ少年として過ごす。中学生の頃にTVで見たK-POPアーティストに感銘を受け、ダンスパフォーマンスなどにも興味を持ち始める。

2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格し15歳という若さで渡韓。2年半の練習生期間を経てサバイバルリアリティ番組に出演、番組内で韓国・日本・中国から選抜されたメンバーで構成されたグローバルボーイズグループであるPENTAGONのメンバーとして2016年にデビュー。

PENTAGONとしての約7年間の活動では、オリコンデイリーアルバムチャートでの1位獲得、韓国の”MelOn””genie”などの主要音楽配信サービスでのチャートイン、数々の音楽フェスへの出演、ワンマンワールドツアーで世界各地24公演を周り、日本公演はパシフィコ横浜国立大ホールで行うなど実力派グループとして確かな実績を残した。

2023年にCUBEエンターテインメントとの専属契約を終了。活動拠点を日本に移し、1st Single「Dat girl」をリリースするなどソロアーティストとしての活動を開始。TOKYO FM「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」でメインパーソナリティーを務めるほか、ファッションブランドのイベント出演など多岐に渡る活動が注目を集める。

2025年5月14日、1st EP「BLUE SPRING」のリリースと共にアーティストとしての活動を本格再始動。多彩な才能とステージの空気を一瞬で変えるカリスマ性で日本の音楽シーンに新たな風を吹き込む。

・Official

Instagram：https://www.instagram.com/yuto_dachi/

X：https://x.com/AYUTO_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@ayuto_official