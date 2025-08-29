¡ÚÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½¡ª¡ÛG¡¾MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸ ÅìµþÄÃº²²Î¡ÙËÜÆü8/29(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥È¥é¥¹ºîÉÊ¡Ø¥¹¥Æ¥é¥Ç¥¦¥¹ ¼¿¹õ¤ÎÀºÎî¡Ù¤ÎÉü¹ï¤â·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£À¬°ìÏº https://gmodecorp.com/¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆüYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤¿¡Ø¡ÖOU¡Ê¥ªー¥æー¡Ë¡×Nintendo Switch¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇÈ¯ÇäµÇ° À¸ÊüÁ÷¡Ú¤¸¤â¥Á¥åー¥ÖÂè9²ó¡Û¡ÙÆâ¤Ç¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡Ù¥·¥êー¥º¡ØG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡Ù¤Î¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è¤Ó¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÊüÁ÷¥¢ー¥«¥¤¥Ö
https://youtube.com/live/iRrDhwMw5Js
°Ê²¼¡¢ÊüÁ÷Æâ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖOU¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇÈ¯ÇäµÇ°¡×ÆÃÊÌÊüÁ÷¡ª
¥²¥¹¥È¤Ë¡ØOU¡Ù¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿room6ÂåÉ½¡¦ÌÚÂ¼¤Þ¤µ¤·»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢À©ºî»ÏÆ°¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À©ºîÈëÏÃ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖOU °¦Â¢ÈÇ¡×¤ÎÀ¸³«Éõ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¤ò¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤â¤¼¤Ò¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§OU Nintendo Switch¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ WEB¥µ¥¤¥È
https://gmodecorp.com/cs/ou-package
¢£¿·¾ðÊó£±.¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£4 Nintendo Switch 2 Edition¡Ù
2025Ç¯9·î¤ËÇÛ¿®·èÄê¡ª
Nintendo Switch 2 ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·µ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Nintendo Switch 2 ¥½¥Õ¥È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£4 Nintendo Switch 2 Edition¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯9·î ÇÛ¿®·èÄê¡ª
¥Þ¥¦¥¹¤ÇÍ·¤Ù¤ë¿·ÌäÂê¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÅÐ¾ì¡ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£4¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥²ー¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£4 Nintendo Switch 2 Edition
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯9·î Í½Äê
¡Ú²Á³Ê¡Û1,400±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¡§600±ß
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡Û¶õµ¤ÆÉ¤á¤Æ¤ëÅÙ¿ÇÃÇ¥²ー¥à
¡Ú¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡Û1～2¿Í
¡ÚÂÐ±þµ¡¼ï¡ÛNintendo Switch 2
¡ÚÂÐ±þ¸À¸ì¡ÛÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´ÊÂÎ»ú¡¢ÈËÂÎ»ú¡¢´Ú¹ñ¸ì
¢£¿·¾ðÊó£².¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸ ÅìµþÄÃº²²Î¡Ù
Nintendo Switch¡¿Steam¤Ë¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×5¼þÇ¯µÇ°¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸ ÅìµþÄÃº²²Î¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü8·î29Æü(¶â) ¤Ë¡¢Nintendo Switch¡¿Steam¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®µÇ°10¡ó¥ª¥Õ¥»ー¥ë¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚNintendo Switch(TM)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100185
¡Ú¥»ー¥ë²Á³Ê¡Û1,800±ß(ÀÇ¹þ) ¢ª¡¡1,620±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨10¡óOFF
¡Ú¥»ー¥ë´ü´Ö¡Û2025/10/27(·î)23:59 ¤Þ¤Ç
¡ÚSteam(R)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store.steampowered.com/app/3713410/
¡Ú¥»ー¥ë²Á³Ê¡Û1,800±ß(ÀÇ¹þ) ¢ª¡¡1,620±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨10¡óOFF
¡Ú¥»ー¥ë´ü´Ö¡Û2025/9/12(¶â)1:59 ¤Þ¤Ç
¢£¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸ ÅìµþÄÃº²²Î¡Ù³µÍ×[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=AJy39mOZSTE ]
À¾Îñ201XÇ¯12·î24Æü¡£Êø²õ¤·¤¿³¹¤Ë¡¢°Ëâ¹ßÎ×――
¤½¤ÎÆü¡¢Åìµþ¤Ï»à¤ÈÇËÌÇ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¼è¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö°Ëâ¸ò¾Ä¡×¤ä¡Ö°Ëâ¹çÂÎ¡×¤ä¡Ö¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ°À¡×¤Ê¤É¤Î¡¢¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î¤½¤ÎÆü¡¢Èà½÷¤ÈÅìµþ¤Î¿·Ì¾½ê¤Î¥Ó¥ë¤Ç¥Çー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤À¤±¡£
²¿¸Î¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¤É¤³¤«Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£Ýµ¶þ¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¤¤ëÈà¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¡£
º¹½Ð¿Í¤ËÌ¾¤ÏÌµ¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¡ÖD.I.O.System¡×¤È¤¤¤¦²ø¤·¤²¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤ÜÆ±»þ¹ï¡¢¥ìー¥Àー¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÍÇ¡Åìµþ¾å¶õ¤ËICBM¤¬ÈôÍè¡£¹²¤Æ¤ë¼«±ÒÂâ¤òÓÞ¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¼óÅÔ¤ò½±¤¤¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÁ´¤Æ¤òÇË²õ¤·¤¿¡£
¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ìµ¿ô¤Î°Û·Á¤Î¼Ô¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï²áµî¤ËÃçËâ¤Ë¤·¤¿°Ëâ¤ò¡Ö¼Ù¶µ¤Î´Û¡×¤ÇºÆ¾¤´¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö°Ëâ¾¤´¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÄÉ²Ã¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀïÆ®¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤ÈÃçËâ¤â·Ð¸³ÃÍ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÃçËâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
°Ëâ¤¬×Ñ×Ë¤¹¤ë¡¢Êø²õ¤·¤¿Åìµþ¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¤É¤ó¤ÊÃçËâ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+ ¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸ ÅìµþÄÃº²²Î
¡Ú²Á³Ê¡Û1,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÛRPG
¡Ú¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡Û1¿Í
¡ÚÂÐ±þµ¡¼ï¡ÛNintendo Switch(TM)¡¢Steam(R)
¡ÚÂÐ±þ¸À¸ì¡ÛÆüËÜ¸ì
¡ÚIARC¡Û12+
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û(C) ATLUS (C) G-MODE Corporation
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://info.gmodecorp.com/gmodearchives/atlus/megatentokyorequiem/
¡ÚYouTube¡Ûhttps://youtu.be/AJy39mOZSTE
¡ÚNintendo Switch(TM)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100185
¡ÚSteam(R)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store.steampowered.com/app/3713410/
¢£¿·¾ðÊó£³. ¥¢¥È¥é¥¹ºîÉÊ¡Ø¥¹¥Æ¥é¥Ç¥¦¥¹ ¼¿¹õ¤ÎÀºÎî¡Ù
Nintendo SwitchÈÇ¡§9/4(ÌÚ)¡¢SteamÈÇ¡§9/18(ÌÚ)¤ËÉü¹ï·èÄê¡ª
¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥È¥é¥¹ºîÉÊ¡Ø¥¹¥Æ¥é¥Ç¥¦¥¹ ¼¿¹õ¤ÎÀºÎî¡Ù¤¬¡¢Nintendo Switch/Steam¤Ë¤ÆÉü¹ï·èÄê¡ª
Nintendo SwitchÈÇ¤Ï¡¢9/4(ÌÚ) ¤ËÇÛ¿®·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SteamÈÇ¤Ï¡¢9/18(ÌÚ) ¤ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤è¤êSteamÈÇ¤Î¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó2ÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥¹¥Æ¥é¥Ç¥¦¥¹¡×¤Î¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥êÈÇ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°éÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö»îÎý¤ÎÆ¶·¢¡×¤ò¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀïÆ®¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥êÈÇ¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¤¿¤Á¤òÁà¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´50¥¹¥Æー¥¸¤òÀï¤¤È´¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚNintendo Switch(TM)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
¢¨¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹
¡ÚSteam(R)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store.steampowered.com/app/3899160/
¢£G-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¤È¤Ï
¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤òÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¸½¹Ô¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤ËÇÛ¿®¤¹¤ëÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼º¤ï¤ì¤æ¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¤òµß¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÂ¸ºß¤·¤¿Ì¾ºî¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤ÊºîÉÊ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥²ー¥à¤ò¥²ー¥àÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦°Ü¿¢¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤Î¸¢Íø¤ä¥½ー¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
https://gmodecorp.com/gmodearchives/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦PC¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦³«È¯¥áー¥«ー¡£
¼«¼Ò³«È¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡Ù¡ØÄ»º²¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£
¥¢ー¥±ー¥É¤ä¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥Çー¥¿¥¤ー¥¹¥È¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤ä¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥àÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤òÅ¸³«¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ËNintendo Switch(TM)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ø¤Î¼«¼Ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸ø¼°Web¡Ûhttps://gmodecorp.com
¡Ú¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://X.com/GmodePR
¡ÚFacebook¡Ûhttps://www.facebook.com/Gmodecorp
¡ÚYouTube¡Ûhttps://www.YouTube.com/GmodePR
¡ÚWeibo¡Ûhttps://weibo.com/gmodepr
¡ÚBilibili¡Ûhttps://space.bilibili.com/3546670082033741
¡ÚSteam¡Ûhttps://store.steampowered.com/publisher/G-MODE
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤äÆ°²è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£