株式会社Xfinity Ventureは東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025に出展いたします。

株式会社セトワークス

製品やブランドの海外進出に関する支援、サービスを提供する株式会社Xfinity Venture（本社韓国ソウル市：株式会社SETOWORKS）は2025年9月3日～5日の3日間で東京ビッグサイトで開催される第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025（以下「ギフト・ショー」）に出展いたします。

日本未進出の韓国の商品約40点（生活雑貨、寝具、電化製品、美容関係製品など）を展示し、来場者に機能や開発経緯についてご紹介する予定です。

【展示製品】

●炭素繊維に銀糸をカバーリングしたアダプター＆モバイルバッテリー兼用のスペシャルキャンピング／アウトドアパッド「DR.SUPPLY」

●日々のスタイルに寄り添うベーシックラインから、個性的なステートメント、アーティストとのコラボ、高機能なダイナソックス、そして洗練されたジェントラーラインまで、個性とスタイルを表現する靴下ブランド「FORERUN」

●平凡なお酒を3週間で深みあるウイスキーに変える革新的アイテム。伝統の熟成風味を家庭で手軽に楽しめる「HANDRIX」

●古代エジプトのライフスタイルを現代的な再解釈を通じて、新しい文化として誕生させたウェルネスブランド「MANDISA」

●シャワー中の水道水に含まれる不純物を除去し、肌に優しい水流を提供する「BLUE INDUS」

●韓国の厳格な水道水管理法で認証されたシャワーヘッド!ツインフィルターシステムで水道水を綺麗で安全な水に変える「Daily ChaE」

●フローラルハングルをモチーフにしたノート、ステッカー、キーホルダーなどは、花のイメージと文字の美しさを組み合わせ、日常に彩りや遊び心を加えながら、自分らしさや気持ちを表現できるアイテムとなる「Lanforal」

●BenoveはRF（温熱でコラーゲン生成を促進）とEMS（微弱電流で表情筋を刺激しリフトアップ）を中心に、振動、5色LED、5つの専用スキンケアモードで肌のハリ・ツヤ・うるおい・引き締めに多角的にアプローチする高機能ビューティーデバイス「THE PIEL」

●Sleepisolは微弱な電流で脳を刺激し、睡眠改善、集中力向上、ストレス解消をサポートするウェルネスデバイス「Leesol」

●ベル音と5段階の明るさ調整ができる、パッケージがランプシェードにもなる多用途な磁石照明 The Bell「MO-ON」

●たった15分で低糖質・低カロリーごはんが完成。まるで釜炊きのような味わい。最高級の白土を使って作られた、真の“吸水ゼロ”のセラミック鍋KALOWPOT。「SEOHYUN PMS」

●多機能なグリップホルダー、スタンド、ワイヤレススピーカーのSound pop holder speaker「BLUUEFEEL」

●70年の信頼を誇るマルピョ産業が贈る、双方向噴射のプレミアム靴脱臭剤。ムスクフローラルの香りが長く続き、足元を心地よく保つことができる「MALPYO」

●空気清浄と香り、自然の力をひとつに。モスエアの新たな進化。Moss Air Aroma「TAIGA」

●ソウル市とソウルデザイン創業センターが「ソウル」のデザイナーたちの製品を紹介。若きデザイナーたちの生き生きとしたアイデアと環境にやさしい価値を込めた「URBAN PLAY」は16種類もの新商品をご紹介します。

株式会社Xfinity Ventureはこれまでもギフト・ショーで海外の商品を紹介してきました。今回のギフト・ショーではこれらの商品を紹介していますので、ご興味をお持ちの方は是非ブースへお立ち寄りください。

ブース番号：東7-T38-63

b・ringは株式会社Xfinity Ventureの空間マーケティングソリューションとして誕生しました。

東京・ソウル・タイペイ・シンガポールなどグローバルハブ都市で現地の顧客を対象にブランドの直接体験や商品販売を行っています。

展示商品や配布のパンフレットで気になる商品等がございましたら、是非お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。

株式会社Xfinity Ventureはこれからも韓国の製品を中心に海外の製品を日本に紹介していきます。