BtoBマーケの新戦略～テレビCM・ウェビナーから生じる知られざる成果とは？～【９月１２日開催】

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営するNo.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」が主催するマーケティングセミナーイベント「第19回メディアレーダーWEEK 2025 秋」にて、BtoBマーケティングの専門家たちが9/12(金)に登壇します。視聴申し込みは無料です。

▼詳細・お申込みはこちらから

https://media-radar.jp/seminar2877.html?a=pt(https://media-radar.jp/seminar2877.html?a=pt)

セミナー概要

BtoBマーケにおいて、単なる認知獲得にとどまらない、社内決裁権を持つ人材へのアプローチが求められています。

本セミナーでは、テレビCM・ウェビナー運用の活用法をご紹介。

BtoBマーケの課題である「他社との差別化」・「決裁突破」をいかに実現できるのか、その具体的なノウハウを徹底解説します。



先着200名、参加無料ですので、奮ってご参加ください。

▼詳細・お申込みはこちらから

https://media-radar.jp/seminar2877.html?a=pt

※登壇企業の同業他社様のご参加はお断りさせていただきます。

セミナー詳細

▼開催日時

2025年9月12日(金)16:00-17:00



▼会場

オンライン(Zoom)

※参加申込後、開催1週前～前日までにウェビナーURLをZOOMからお送りいたします。

迷惑メールフォルダに振り分けられることもございますのでご注意ください。



▼参加費

無料



▼セッションプログラム（順不同）

・「なぜ“同じように開催しても”成果に差が出るのか？ウェビナー運用の盲点とは」

株式会社アイズ メディアレーダー事業部 セールスセクション ユニットリーダー 奥田 戒應

2018年に株式会社アイズに新卒で入社 メディアレーダーの営業担当を務める。

その後営業業務の経験を積み営業のリーダーに就任。

部署を跨いだ活動で2022年株式会社アイズのグロース上場に大きく貢献した。

2024年から営業企画に異動し、現在のメディアレーダーの掲載社に関したBtoBマーケティングを一手に引き受ける。

・「だからテレビが使われる！社内決裁を加速させるためのテレビCM×セミナー活用法」

名古屋テレビ放送株式会社 セールスソリューション部 ビジネスプロデュ―サー 永山 萌

名古屋テレビ放送に入社後、営業内勤を担当。

BtoB向けサービスを提供する企業向けに、CMをパッケージにしたオフラインイベント企画の制作・運営に携わる。

マーケティングに課題のあるクライアントへ、効果的なCM放送について相談を受け付ける無料相談も実施中。

・質疑応答

▼詳細・お申込みはこちらから

https://media-radar.jp/seminar2877.html?a=pt

▼第19回メディアレーダーWEEK 2025 秋

https://media-radar.jp/contents/meditsubu_seminar/mr-week19/?a=pt



▼メディアレーダーWEEK登壇募集のご案内

https://media-radar.jp/contents/meditsubu/eww_for_speakers?a=pt

メディアレーダーについて

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。会員登録すると、広告出稿先やマーケティングサービスを比較・検討するための媒体資料やマーケティング資料を、無料でダウンロードできます。一方、掲載社はメディアレーダー上に掲載した資料をダウンロードした方の会員情報を取得することができるため、見込み顧客を獲得する手段として活用できます。

https://media-radar.jp/

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、広告・マーケティング人材の転職・求人サイト「メディアレーダーキャリア」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2024年9月