日本のものづくりに特化した三越伊勢丹グループオリジナルの選べるギフトカタログ「GIFT of NIPPON」を9月1日(月)に発売

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

株式会社三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ（本社：東京都中央区）は、日本の伝統美・本物本質を深堀りした選べるギフトカタログ「GIFT of NIPPON」を企画しました。本商品は、国内外から関心の高い「日本のものづくり」にフォーカスした選べるギフトカタログであり、「モノにこだわりを持ち、上質で豊かな生活を求める」お客さまへの好適品として展開してまいります。また、三越伊勢丹グループのサステナビリティ活動「think good」の取り組みの一環として、社会課題の解決に貢献していきます。2025年9月1日（月）から、全国の三越伊勢丹グループ百貨店、オンラインストアにて販売を開始します。

取り組みの背景

従来のカタログギフトはフォーマルギフト好適品として位置づけ展開してきましたが、高まるお客さまのカジュアルギフトニーズにお応えするために、贈り主の「想い」「こだわり」「センス」を表現、お伝えできる商品の開発に主眼を置き、本商品の企画、販売に至りました。

取り組みのポイント

ビジュアルテーマは折り紙

「折り紙」は神への供物や贈り物を紙で包み、美しく折って飾る儀礼折から始まった、日本の伝統文化です。一枚の紙に丁寧に折り目を重ねていく所作には「大切な物を包んで贈る」という、祈るような真心が込められています。カタログ「GIFT of NIPPON」も、こうした「贈る心」を受け継ぐものとして選ばれた品々を掲載しています。

5つの切り口で日本の魅力をご紹介NEXT GENERATION of NIPPON：次世代職人のクローズアップ

新たな可能性にチャレンジする今注目の職人たち。斬新かつ優美な伝統工芸品を中心にセレクトしています。今回は百年以上にわたり、江戸小紋を専門で染めてきた、廣瀬染工場4代目 廣瀬雄一氏について取り上げています。

AUTHENTIC of NIPPON：伝統工芸品のクローズアップ

職人の手仕事による、こだわりの品々。伝統の技でつくられた、造形美と機能美をお楽しみいただけます。南部鉄器や江戸切子、曲げわっぱなどをセレクトしています。

SEASONAL of NIPPON：旬の食材のクローズアップ

四季折々の味わいを楽しめる、日本ならではの食文化にフォーカスしました。クラウンメロンや日本酒、ブランド牛などの名産品をご用意しております。

LOCAL of NIPPON：-エリアごとの個性的な文化や、地域性あふれる品々のクローズアップ

今回は北陸エリアの工芸品をご紹介。輪島塗や九谷焼、金箔工芸品などをセレクト。ブランドクローズアップとして日本橋三越本店に初めて直営店をオープンした〈能作〉を取り上げています。

BUILT-TO-ORDER of NIPPON：-受注生産品のクローズアップ

お申し込みをいただいてからお作りする、こだわりの一品で、出来上がりを待つ楽しさも味わえます。 〈イシュム〉の靴は、日本の熟練した職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。

ハイブリッドタイプ

利便性の高いカードタイプで、スマートフォンから簡単にお申し込みができます。国内にお住まいの外国人の方へもお贈りいただけるように英文のご案内も付属。さらに同梱のコンセプトブックにて商品の特徴や背景をじっくりご覧いただけます。 環境に配慮をしたお取組として、インクにはベジタブルインク、カードタイプにはLIMEXを使用しています。

カタログ画像

展開コース、価格

「日本」「太陽」から「光」を想起するコース名で、全3種での展開です。

・KiKi（輝輝） 12,100円

・KouKou（晃晃） 34,100円

・SanSan（燦燦） 56,100円

※すべてシステム料1,100円を含みます

カタログ仕様

【商品サイズ】

化粧箱 ： 縦24cm×横17cm×高さ2cm

コンセプトブック ： 縦14.5cm×横14.7cm（全18ページ）

カード ： 縦5.4cm×横8.5cm

■各コース見本サイトKiKi（輝輝）12,100円 :https://giftofnippon.com/ec/giftLgLogin.html?HGKNO=1212258640160001&PSWD=0343

KouKou（晃晃）34,100円 :https://giftofnippon.com/ec/giftLgLogin.html?HGKNO=1212258640260001&PSWD=9458

SanSan（燦燦） 56,100円 :https://giftofnippon.com/ec/giftLgLogin.html?HGKNO=1212258640310001&PSWD=4539

三越伊勢丹グループのサステナビリティ活動「think good」について

「think good」とは、彩りある豊かな未来に向けて「想像力を働かせ、真摯に考えることからスタートする」という想いが込められた三越伊勢丹グループのサステナビリティ活動に関するスローガンです。“多様な価値観の尊重”“地域社会との共創” “文化の伝承と革新”“環境への取り組み”を柱に、グループ一丸となって社会課題の解決と持続可能な未来の実現を目指しています。

※価格はすべて、税込です。