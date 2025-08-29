TOMORROWLAND MENSバイヤーが選ぶ2025年秋の注目ブランドが店舗に登場｜Buyer’s Insight “Side B”

株式会社 トゥモローランド

TOMORROWLANDが提案する“これからのスタイル”とは？ 2025年秋のブランドセレクションを公開

TOMORROWLANDのメンズバイヤー・川辺が語るインサイト企画「Side B - Buyer’s Insight 」

「単に買い付けるのではなく、価値観を共有できるパートナーを探すことが重要」

TOMORROWLANDと文化的な親和性を持ち、知的なクラフツマンシップにあふれたブランドたちとの対話が、今季のバイイングを形作りました。

注目ブランドピックアップ｜2025 FALL

TOMORROWLANDが提案する“これからのスタイル”とは？ 2025年秋のブランドセレクション

EDWARD GREEN（エドワードグリーン）

■ EDWARD GREEN（エドワードグリーン）｜伝統に今を重ねる、アンライニング別注モデル

英国ノーサンプトン発の老舗シューメーカー〈EDWARD GREEN〉に別注した一足は、柔らかなアンライニング仕様。

ドレスだけでなくデニムやスウェットにもフィットする、現代的でリアルな提案となりました。

JAN MACHENHAUER（ヤン・マッケンハウアー）｜

■ JAN MACHENHAUER（ヤン・マッケンハウアー）｜北欧発、構築と調和のバランス

デンマーク発。構築的かつ着用者に寄り添うデザインで知られる〈JAN MACHENHAUER〉は、熟練のインド職人との連携でクオリティを実現。実用性に特化することで際立つワークウェアの機能美に、彼ならではのヨーロッパ的な視点というフィルターでモダンに魅せる手腕が突出しており、洗練された一枚に仕立てるバランス感覚には驚きを隠せません。

erEvan（エルエヴァン）

■ erEvan（エルエヴァン）｜南仏のリゾート感を現代に解釈

若手クリエイターによるフランスブランド〈erEvan〉は、トラッドにエレガンスとポップさを融合。20代中心のチームながら、パリ五輪の衣装協力も担う実力派です。渋谷店のみでの展開。

jean laumet（ジャン・ロメ）

■ jean laumet（ジャン・ロメ）｜ワークウェアとモードの融合

アメリカンワークの無骨さにテーラーの技術を掛け合わせた〈jean laumet〉。快適な着用感と都会的なシルエットが共存する、注目の新星です。

Brady（ブレディ）

■ Brady（ブレディ）｜機能美を今に引き寄せる別注バッグ

英国の名門バッグブランド〈Brady〉へ別注した「LEVEN」は、裏地使いやサイズ調整など、トゥモローランドらしい工夫が随所に施されています。

Harry Mundy（ハリー・マンディ）

■ Harry Mundy（ハリー・マンディ）｜

思想と職人技が結晶する一着

伝統的ビスポークとカウンターカルチャーを横断する新鋭〈Harry Mundy〉。一人で縫い上げるストイックな姿勢と、英国内のデッドストック素材を使った一点物の価値が光ります。

自分たちの審美眼を信じ、対話しながら提案するスタイル

「伝統の継承と今を繋ぐ感覚」「実用と思想の両立」「服を着る意味に深く潜ること」

TOMORROWLANDはこれからも、表層ではなく本質と対話するモノづくり・ブランドとの関係性を大切にしながら、時代に合った提案を続けていきます。

メンズバイヤー川辺が今季の審美眼で選び抜いたブランドやアイテムは、今回ご紹介したもの以外にも多数取り揃えています。

TOMORROWLANDが掲げるエレガンスと現代的な感性を融合させたスタイリングを、ぜひ店頭で実際に手に取ってご覧ください。

取扱店舗一覧

（TOMORROWLAND MEN'S）(https://store.tomorrowland.co.jp/store-locator/?srsltid=AfmBOooy3MVZxodLkM496lYKffA8_THKRulxAs8jj_leYrjscnP0lyqL)