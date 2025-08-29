株式会社ORENDA WORLD

AI技術の研究開発および社会実装推進事業を手掛ける株式会社ORENDA WORLD（代表取締役 澁谷 陽史 以下、ORENDA WORLD）と、丸紅I-DIGIOグループ（グループCEO：佐藤 由浩 以下、丸紅I-DIGIO）は、AI人材の育成、AI事業領域の深化、およびクラウド事業連携を目的とした業務提携（以下、本提携）を開始します。

本提携は、ORENDA WORLDが手掛ける葛尾村データセンタープロジェクトと丸紅I-DIGIOグループのクラウド事業を連携させた高度なソリューション提供、そして日本国内におけるAI技術の社会実装を加速させることを目指します。

■社会課題と両社の強み

近年、AIシステム市場は急速な拡大を続けており、AIはもはや特定の分野にとどまらない、企業の競争力強化と社会全体のデジタルトランスフォーメーションを推進する中核技術として位置づけられています。AI市場の拡大が加速する一方で、その成長を阻害する構造的な課題も顕在化しています。AI技術を最大限に活用できる専門人材の不足は喫緊の課題であり、同時に、AIモデルの高度化に伴い、その学習・推論に不可欠な高性能GPUやインフラの供給不足も深刻なボトルネックとなっています。これらの課題は、企業のAI導入を遅延させ、イノベーションの機会を損なうリスクをはらんでいます。

このような状況を背景に、最先端のAI技術を用いたソリューション開発と高度AI人材育成事業を展開するORENDA WORLDと、長年のITインテグレーション経験およびクラウド領域における高度な提案力と技術力を持つ丸紅I-DIGIOが業務提携をします。

両社の強みを融合させることで、AI開発に不可欠なパブリッククラウドとAIデータセンターの最適なマルチクラウド環境を構築・提供し、これらの構造的な課題を解決するとともに、新たな価値創造を加速させていきます。

■業務提携の具体的な内容

本提携では、ORENDA WORLDが推進する葛尾村データセンタープロジェクトに、丸紅I-DIGIOの高度なシステム構築力とクラウド事業を組み合わせます。これにより、実践的なAI人材育成プログラムの共同開発に加え、以下のソリューションを提供することで、顧客企業のAI活用を強力に支援します。

GPUクラウドサービス・AI開発環境の提供: ORENDA WORLDが提供するAIデータセンターを活用し、丸紅I-DIGIOが各種パブリッククラウドと連携させた最適なAI開発環境を構築・提供します。これにより、お客様はAI開発に必要なインフラを迅速に確保し、プロジェクトを加速させることができます。

AIを活用した新事業領域の開拓: 両社の技術と知見、および各種クラウドサービスの高度な機能を組み合わせることで、各産業の多様な課題解決に特化したAIソリューションを開発・提供します。これにより、お客様のDX推進と新たなビジネス価値の創出に貢献します。

【ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、仮想空間とAI音声における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供。AI技術・コンピュータグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組みます。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

URL：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、ゲーム・エンタメ事業、高度IT人材育成事業、地方創生事業

【丸紅I-DIGIO グループ】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通‧産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク‧ストレージ‧クラウド‧セキュリティ領域のソリ ューション

IT基盤サービスセグメント：IT基盤領域の設計‧構築‧運用

ホームページ: https://www.marubeni-idigio.com/

*文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

*ニュースリリース記載の情報は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。