株式会社アルダグラム、東京本社を拡大移転

現場DXサービス「KANNA（カンナ）」を提供する株式会社アルダグラム（本社：東京都港区、代表取締役：長濱 光、以下、アルダグラム）は、2025年9月1日付で東京本社を住友不動産虎ノ門タワーへ拡大移転いたしました。新オフィスは前拠点比でフロア面積が約2倍となり、事業成長と組織拡大に対応できる体制を強化します。

＜本社移転の背景＞

アルダグラムは、「Unlock Your Value.」というミッションのもと、ノンデスクワーク業界の生産性向上を実現する現場DXサービス「KANNA」を提供しています。創業から6年で、世界100か国で70,000社以上にご利用いただくなど、事業は急成長を続けています。



今後の事業拡大に伴う人員増強と生産性向上に対応するため、東京本社の拡大移転を決定しました。従業員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整備し、採用強化とさらなる成長につなげてまいります。

＜新オフィス 概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58603/table/106_1_38ef22d83a1bfc4b15f6c0b2091dccb2.jpg?v=202508301126 ]

＜採用情報＞

アルダグラムはさらなる事業展開のため、全職種で採用を強化しています。

詳細は採用ページをご覧ください。https://aldagram.com/recruit/





■現場DXサービス「KANNA」について

「KANNA（カンナ）」は、世界中のノンデスクワーク業界における現場の生産性向上を実現する「現場DXサービス」です。事務作業や移動時間、コミュニケーションの手間をカンナのように削り、作業の生産性を最大化します。App Storeでのアプリ評価は「4.3点」（5点満点）。ITツールに不慣れな方にもシンプルで使いやすい設計が特徴です。現場DXサービス「KANNA」は、世界中の現場を支えるプロジェクト管理アプリ「KANNAプロジェクト」、ペーパーレス化を推進するデジタル帳票アプリ「KANNAレポート」の2つのサービスを展開。

【KANNAプロジェクト】https://lp.kanna4u.com/

【KANNAレポート】https://lp.kanna4u.com/report/ ※2024年9月特許取得

テクノロジーの力で、世界中のノンデスクワーク業界の生産性向上に取り組み、現場DXサービス「KANNA」を提供しています。2020年7月、プロジェクト管理アプリ「KANNAプロジェクト」をリリース。2022年5月に株式会社MonotaROと資本業務提携。2023年5月、パナソニック株式会社と資本提携を締結。「KANNA」は、国内外で70,000社が利用（2025年6月現在）。日本のみならず海外にも展開しており、東南アジア・欧米・インドなど世界100カ国以上に展開。日本語版に加え、英語版・タイ語版・スペイン語版・ベトナム語版・インドネシア語版の多言語対応をしています。また、2023年11月にはKANNAシリーズ第2弾としてデジタル帳票アプリ「KANNAレポート」の提供を開始。



【社名】株式会社アルダグラム

【所在地】東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 26階

【海外拠点】バンコク（タイ）、ジャカルタ（インドネシア）

【代表者】長濱 光

【設立】2019年5月8日

【事業内容】ノンデスクワーク業界の生産性向上を実現するサービスの開発・提供

【URL】（日本語・英語・タイ語）https://aldagram.com/