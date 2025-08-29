【GOKUMIN】デスクワーク時代の新常識。首と肩をやさしく包む『天使のわたもこローピローNEO』が登場

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、2025年8月29日より、デスクワーク時代の首・肩の負担を軽減する新枕『天使のわたもこローピローNEO』を発売開始いたします。約3cmの極低設計で頭をやさしく支え、ストレートネックや肩こりの悩みに応える設計。ふわっと沈む独自の構造で、快適な眠りをサポートするGOKUMINならではの新発想の枕です。

開発者の想い

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、首や肩の不調に悩む人が増えている現状を見て、私は「少しでもラクに、ぐっすり眠れる枕を作りたい」という強い想いを抱きました。従来の枕では高さが合わず、十分に休めないという声に真摯に向き合い、首への負担を抑える極低3cm設計を開発。さらに、清潔さや家族での使用にも配慮し、抗菌・防臭カバーや丸洗い可能な仕様も取り入れました。首も肩もラクになり、朝まで快適に眠れる。そんな理想の寝心地を目指して、細部までこだわって作り上げた枕です。

『天使のわたもこローピローNEO』特徴

【極低3cmの枕で首・肩ラクに。呼吸もスムーズ】

高さわずか3cmの極低設計が、首や肩を無理なく支えます。自然な姿勢を保てるため呼吸も深くなり、いびきの軽減にもつながります。枕が高すぎて合わなかった方や、ストレートネックで悩んでいる方にも、翌朝の軽さを実感できます。

【気分や体調に合わせて、ちょうどいい眠りを選べる】

高さ調整は、片面が首元をやさしく支えるカーブ形状、もう片面がシンプルなフラット形状になっています。体調や寝心地の好みに合わせて面を使い分けられるのが特長です。さらに中材の出し入れで高さを微調整することも可能。ひとつの枕で2通りの快適さを楽しめるので、自分に合った眠り方を見つけやすくなります。

【スペアカバー付きで、理想の洗濯サイクルへ】

スペアカバーを1枚付属。抗菌・防臭加工を施したカバーが、汗や皮脂による不快なにおいを防ぎます。洗濯機で丸洗いできるうえ、替えカバーも付属しています。毎晩清潔な枕で眠る安心感が、眠りの心地よさをさらに高めます。お子さまや敏感肌の方にもおすすめです。

製品情報

【天使のわたもこローピローNEO】

[価格] 3980円

[サイズ] 40×60×6-7cm

[カラー]ホワイト/ブラック

[重量] 0.63kg

[発売日]2025年8月29日

[販売店]

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/sp-tensp-n-wh-01

・amazon：https://amzn.asia/d/e3jDuhB （ホワイト）

https://amzn.asia/d/8iJjDM5 (ブラック）

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/sp-tensp-n.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/sp-tensp-n-wh-01/

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp