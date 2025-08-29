ベトナム法人Bunbu Joint Stock Companyの株式の取得（完全子会社化）に関するお知らせ

株式会社アピリッツ

当社は、2025年8月29日、会社法第370条及び当社定款第25条第２項（取締役会の決議に替わる書面決議）の規定による決議によって、以下のとおり、ベトナム法人Bunbu Joint Stock Company（以下、Bunbu社）の株式を取得し、完全子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、完全子会社化後もBunbu社の代表者は、引き続き同社の経営に関与してまいります。

株式取得の理由

当社は、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」をミッションに、2000年の創業より企業のデジタルビジネスの変革をご支援してまいりました。エンジニアを中心としたデジタル人材を事業成長の源泉と考えており、「人と事業」が継続して成長できる、助け合える環境づくりを進めていく「VISION2030」を定めております。また、中期的な成長戦略においても、当社と同領域の事業を営む企業のM&Aに取り組み、売上規模の拡大と同時に、ノウハウの強化と、優秀な人材の迎え入れを実現することを方針に掲げております。

この度完全子会社となるBunbu社は、ギア社長が2010年の慶應義塾大学への留学を契機に日本の技術力と発展に触発され、帰国後、日系IT企業で約5年の実務を経て有限会社BUNBUを創業。ベトナム各地の優秀なエンジニアと日本のエンジニアの協働でトップクラスの開発力を確立し、現在は約40名の体制へ拡大しました。これまで蓄積したノウハウと精神を次世代へ継承し、「日本の高い技術」と「ベトナムの若い情熱」を結ぶことで、両国にとってWin-Winの輝く未来を創出することを方針に掲げております。

今回の株式取得により、収益の拡大、コストの最適化、優秀なタレントの確保、品質の向上、海外における事業展開等が期待でき、より効率的な運営が可能となるものと考えております。今後、当社とのシナジーの創出により、さらなる事業拡大を見込めるものと判断し、同社の全株式を取得し子会社化するものといたしました。

両代表コメント

Bunbu Joint Stock Company 代表取締役社長 Le Van Nghia（ レー・ヴァン・ギア）

このたび、正式に日本のグループの一員となったことを受け、当社はこれを企業発展の重要な転機であると深く認識しております。

パートナー企業のご信頼に心より感謝申し上げるとともに、今後はこれまで以上にサービス品質の向上、業務プロセスの最適化、そしてお客様にとって真の価値を提供できるよう一層努力してまいります。

アピリッツ社からの力強いご支援を受け、技術面だけでなく、マネジメントやグローバルな視点においても、より高い基準を目指せると確信しております。

社員一同、責任感と決意を持って、変革・学習・成長を続け、より強い組織づくりに向けて一丸となって邁進してまいります。

株式会社アピリッツ 代表取締役社長 和田 順児

「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」とのミッションを掲げ、顧客企業のWebサービスを作り続けている当社にとって、今回のBunbu社の子会社化は、非常に大きな転機になると考えております。

Buubu社は、ベトナムの会社ですが日本の顧客が9割を占めており、日本との共同開発に慣れているエンジニア集団の会社です。日本との共同開発に慣れている国外の優秀なエンジニアの確保、これまで以上にスピーディなサービスの提供を実現する道筋が出来ました。両社の強みを活かし、Webサービス開発市場における競争力を高め、顧客のデジタルトランスフォーメーションを強力に支援してまいります。

今後の見通し

本株式取得により、Bunbu社は2026年１月期第４四半期より当社の連結子会社となる予定です。当社の連結財務諸表におけるBunbu社の期間損益の取り込みは、2027年１月期第１四半期からを予定し、貸借対照表は2026年１月期第４四半期からの連結を予定しております。

これによる2026年１月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。今後、業績予想の修正など公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。

会社概要

会社名：

株式会社アピリッツ

所在地：

〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階

設立：

2000年 7月

事業内容：

Webサービスの企画・運営

Webサービスのコンサルティング・アクセス解析

Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売

Webサービスシステムの受託開発

Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営