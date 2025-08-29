【TAC警察官・消防官】「オンライン担任無料相談」を9月に開催！

TAC株式会社始める前の不安は担任が解決します！（要予約）

警察官・消防官講座の担任講師が、これから警察官や消防官を目指すあなたの相談に乗ります！

例えば、「コース選びで悩んでいる」「どんな人が受かりやすいか」「面接ではどんなことを聞かれるの」などなど、どんな質問でもお受けいたします。

まずは担任講師と話してみませんか？

＜オンライン受講相談実施日＞

- 9/2（火）18：00～19：00- 9/16（火）18：00～19：00- 9/30（火）18：30～19：30

※入会の強制等は一切いたしませんのでご安心ください。

※定員になり次第、受付終了します。

※オンライン受講相談の際には予めご予約ください。

※1回のご相談は、お一人様30分程度とさせていただきます。

- 担 当 講 師

TAC警察官・消防官講座 担任 安達 圭亮 講師

前職は公務員であり、専門の理系科目の指導と自身の受験経験をもとに、受講生への指導を行っている。毎年100人以上の面接練習を対応している警察官・消防官試験対策のプロフェッショナル。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/komuin_gd_sodan_kyoiku.html#004

※テレビ会議システム「Zoom」を利用して受講相談を承ります。

ご利用にあたって、お客様によるアカウント登録は必要ございません。

