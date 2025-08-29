【TAC警察官・消防官】「オンライン担任無料相談」を9月に開催！
TAC株式会社
始める前の不安は担任が解決します！（要予約）
警察官・消防官講座の担任講師が、これから警察官や消防官を目指すあなたの相談に乗ります！
例えば、「コース選びで悩んでいる」「どんな人が受かりやすいか」「面接ではどんなことを聞かれるの」などなど、どんな質問でもお受けいたします。
まずは担任講師と話してみませんか？
＜オンライン受講相談実施日＞
※入会の強制等は一切いたしませんのでご安心ください。
※定員になり次第、受付終了します。
※オンライン受講相談の際には予めご予約ください。
※1回のご相談は、お一人様30分程度とさせていただきます。
TAC警察官・消防官講座 担任 安達 圭亮 講師
前職は公務員であり、専門の理系科目の指導と自身の受験経験をもとに、受講生への指導を行っている。毎年100人以上の面接練習を対応している警察官・消防官試験対策のプロフェッショナル。
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/komuin_gd_sodan_kyoiku.html#004
ご利用にあたって、お客様によるアカウント登録は必要ございません。
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html