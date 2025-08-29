【ゲーム業界】(株)セガの育成担当者から独自の育成方法を聞く！9/12（金）「セガエフェクトデザイナー育成事例 パネルディスカッション＆懇親会」を開催（東京・新橋）
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は9月12日（金）、ゲーム開発におけるエフェクトデザイナーをめざす方や新人育成に関わる方を対象に「パーティクルナイト セガエフェクトデザイナー育成事例 パネルディスカッション＆懇親会」をC&R社本社（東京・新橋）で開催します。
昨今、リアルさを増したゲームエフェクト。エフェクトデザイナーには、プレイヤーに没入感を与えるため、自然現象や物理的な動きを再現させた、美しく高度なエフェクトの作成が求められています。市場での競争力をつけるため技術力を持ったデザイナーを自社内で育てたいとお考えのゲーム開発企業の方や、もっとスキルアップしたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。そこでC&R社は、エフェクトデザイナーの育成について考えるパネルディスカッションを開催します。
登壇するのは、株式会社セガのエフェクトデザイナー兼育成業務担当者と若手クリエイター育成に豊富な実績を持つC&R社VFX STUDIOのリーダー。両社の視点を通して、育成の本質や組織ごとのアプローチの違い・共通点を浮き彫りにしていきます。イベント後半には、登壇者や参加者同士が直接語り合える懇親会も予定。業界内のネットワークづくりや情報交換の場としてもぜひご活用ください。
＜こんな方におすすめ＞
・エフェクトデザイナーをめざす学生や若手クリエイター
・新人育成に関わるマネージャーやチームリーダー
・自社の育成手法に課題を感じている制作現場の方
・ゲーム・映像業界の横のつながりを広げたい方
・人を育てることに向き合うすべての方へ。
パーティクルナイト セガエフェクトデザイナー育成事例 パネルディスカッション＆懇親会
■日時
2025年9月12日（金） 19：30～21：30
■場所
東京都港区新橋4丁目1番1号 新虎通りCORE
株式会社クリーク・アンド・リバー社 5階 コミュニケーションスペース
アクセス：https://www.cri.co.jp/about_us/overview/#access
■参加費
学生：無料（学生証をご提示ください）
社会人：1,000円
■持ち物
名刺
学生証（学生の方）
■定員
150名
【セミナーに関するお問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
パーティクルナイト運営担当
Email：solution@hq.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
