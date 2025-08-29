POKER ROOM × DeNAが手がける、ポーカーアプリの決定版、ついに登場！『EDGE POKER』を今冬提供開始

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村信悟、以下 DeNA）は、日本のポーカーブームを牽引するプロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」が所属する株式会社POKER ROOM（本社：東京都渋谷区、代表：名和 大貴。以下POKER ROOM社）と協業し、スマートフォン向けポーカーゲームアプリ『EDGE POKER』を今冬に提供開始することをお知らせします。

公式サイト：https://edge-poker.com

■POKER ROOM・世界のヨコサワ×DeNAがポーカーアプリの新時代を切り拓く『EDGE POKER』について

ポーカーは心理的な駆け引きを醍醐味とするマインドスポーツとして世界中でプレイされており、日本でも500店舗を超えるアミューズメント施設が誕生し、2024年は1年間のプレイ人口が400万人に迫るなど、その競技人口は爆発的に増えていると言われています。

こうした中で、DeNAとPOKER ROOM社、そして「世界のヨコサワ」がタッグを組み、初心者から上級者まで、ポーカーならではの駆け引き、スリル、上達の喜びを存分に味わえる本格的な体験を『EDGE POKER』で提供します。また、AI技術を活用した、安心して楽しく上達できる機能や今までにないポーカーの楽しみ方を実装し、業界の新たなデファクトスタンダードを目指します。



・公式X：EDGE POKER【公式】（エッジポーカー）

https://x.com/edgepoker_info

・公式YouTube：『EDGE POKER』公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCKKaeWVk1hzm_8u3dVOGZ9w

・ティザーPV：

https://youtu.be/UFqOaEZTBq8

■「世界のヨコサワ」について

プロデビューからわずか3日後に、ポーカー世界三大タイトルの1つであるWorld Poker Tour（WPT）2013 Main Eventで優勝。2022年には、ラスベガスで開催されたポーカー界のアカデミー賞とも称される「Global Poker Awards 2021 ベストパーソナリティ賞」を日本人として初めて受賞し、注目を集めました。

海外のカジノを巡りながらプロポーカープレイヤーとしての活動を届けるYouTubeチャンネルは、2025年8月時点で登録者数100万人を超え、ポーカーYouTuberとしても国内外で活躍の場を広げています。

■POKER ROOM社について

「世界のヨコサワ」が所属するPOKER ROOM社は、"Established Poker"をミッションに掲げ、ポーカーが愛され、受け入れられ、日本の文化として根づく未来を目指しています。"Established Poker”の実現に向けて、ポーカールーム「ROOTS」、「世界のヨコサワ」YouTubeチャンネルの企画・運営をはじめ、アパレル事業やアプリケーション開発など、さまざまなポーカーエンターテインメント事業を展開しています。

詳細はhttps://pokerroom.co.jp/

■「世界のヨコサワ」氏のコメント

ポーカーの魅力を伝えたくて始めたYouTubeが、気づけばチャンネル登録者数100万人を突破しました。

そして、ずっと悩んでいた "次のステップ"

「ポーカーの魅力を知った人が、実際に遊べる環境をどう作るか？」

その答えが、ようやく形になりました。

『EDGE POKER』はポーカーを始めたての人でも、スマホで手軽に、しかも本格的に体験できるようになっています。

かつて「ポーカーって難しそう…」と思っていた人も、これをきっかけに「ポーカーって面白い！」と感じてもらえるはずです。

日本でポーカーを楽しんでいる人なら、誰もが使っているデファクトスタンダードなアプリになっていくこと、そして僕らにとっても日本のポーカーにとっても "次のステップ" になるようなアプリだと確信しています。

今、日本のポーカーが変わろうとしています。

その変化を、ぜひあなたも体験してみてください。

・「世界のヨコサワ」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCwKNfdT49VN0fDNZFw7XEOQ

※『EDGE POKER』のお知らせ動画については上記YouTubeチャンネルよりご覧下さい。

■リリース前「POKER ROOMアカウント」登録キャンペーンについて

POKER ROOM社が提供するアカウントサービス「POKER ROOMアカウント」を使用したリリース前のキャンペーンを実施中！POKER ROOMアカウントを連携して公式サイトからリリース前に登録していただいた方の数に応じて、プレイヤー全員にゲーム内アイテムをプレゼント！登録者が増えるごとにアイテムが豪華になり、3万人を超えるとゲーム内限定アバター「おおかみのかぶりもの」、5万人を超えるとゲーム内限定アバター「せかいのフーディー」が獲得できます。さらに、同社サイトより事前に登録いただいた方の中から抽選で「世界のヨコサワグッズブランド"World Wide Yokosawa"」のアパレルアイテムをプレゼントいたします！詳細は下記の公式サイトからご確認ください。

公式サイト：https://edge-poker.com