POKER ROOM × DeNAが手がける、ポーカーアプリの決定版、ついに登場！『EDGE POKER』を今冬提供開始

株式会社POKER ROOM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：名和大貴、以下 POKER ROOM）は、株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村信悟、以下 DeNA）と協業し、スマートフォン向けポーカーゲームアプリ『EDGE POKER』を今冬に提供開始することをお知らせします。

■POKER ROOM・世界のヨコサワ×DeNAがポーカーアプリの新時代を切り拓く『EDGE POKER』について

ポーカーは心理的な駆け引きを醍醐味とするマインドスポーツとして世界中でプレイされており、日本でも500店舗を超えるアミューズメント施設が誕生し、2024年の1年間のプレイ人口が400万人に迫るなど、その競技人口は爆発的に増えていると言われています。

こうした中で、DeNAとPOKER ROOM社、そして「世界のヨコサワ」がタッグを組み、初心者から上級者まで、ポーカーならではの駆け引き、スリル、上達の喜びを存分に味わえる本格的な体験を『EDGE POKER』で提供します。

また、AI技術を活用した、安心して楽しく上達できる機能や今までにないポーカーの楽しみ方を実装し、業界の新たなデファクトスタンダードを目指します。

EDGE POKER：

・公式サイト https://edge-poker.com

・公式X EDGE POKER【公式】（エッジポーカー） @edgepoker_info(https://x.com/edgepoker_info)

・公式YouTube：『EDGE POKER』公式チャンネル @edgepoker_channel(https://www.youtube.com/channel/UCKKaeWVk1hzm_8u3dVOGZ9w)

・ティザーPV https://youtu.be/UFqOaEZTBq8

⚫︎ DeNAについて

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。

創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出してきました。事業価値の最大化と課題解決のためのAI活用と独自のデータ分析手法によって、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。

1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード：2432）。

詳細はhttps://dena.com/jp/

⚫︎ 「世界のヨコサワ」コメント

ポーカーの魅力を伝えたくて始めたYouTubeが、気づけばチャンネル登録者数100万人を突破しました。

そして、ずっと悩んでいた "次のステップ"

「ポーカーの魅力を知った人が、実際に遊べる環境をどう作るか？」

その答えが、ようやく形になりました。

『EDGE POKER』はポーカーを始めたての人でも、スマホで手軽に、しかも本格的に体験できるようになっています。

かつて「ポーカーって難しそう…」と思っていた人も、これをきっかけに「ポーカーって面白い！」と感じてもらえるはずです。

日本でポーカーを楽しんでいる人なら、誰もが使っているデファクトスタンダードなアプリになっていくこと、そして僕らにとっても日本のポーカーにとっても "次のステップ" になるようなアプリだと確信しています。

今、日本のポーカーが変わろうとしています。

その変化を、ぜひあなたも体験してみてください。

・「世界のヨコサワ」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCwKNfdT49VN0fDNZFw7XEOQ

※『EDGE POKER』のお知らせ動画については上記YouTubeチャンネルよりご覧ください。

■リリース前「POKER ROOM アカウント」登録キャンペーンについて

POKER ROOM社が提供するアカウントサービス「POKER ROOMアカウント」を使用したリリース前のキャンペーンを実施中！

POKER ROOMアカウントを連携して公式サイトからリリース前に登録していただいた方の数に応じて、プレイヤー全員にゲーム内アイテムをプレゼント！

登録者が増えるごとにアイテムが豪華になり、3万人を超えるとゲーム内限定アバター「おおかみのかぶりもの」、5万人を超えるとゲーム内限定アバター「せかいのフーディー」が獲得できます。

さらに、サイトより事前に登録いただいた方の中から抽選で「世界のヨコサワグッズブランド"World Wide Yokosawa"」のアパレルアイテムをプレゼントいたします。

詳細は下記の公式サイトからご確認ください。

EDGE POKER 公式サイト：

https://edge-poker.com