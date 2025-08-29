9月27日（土）・28日（日）「さいたまブロンコス」開幕戦記念「dip BATTLES」とのコラボユニフォームを2日間で8,000名にプレゼント

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下「当社」）がオーナーを務めるプロバスケットボールチーム「さいたまブロンコス」の開幕戦概要が決定いたしました。

9月27日（土）、28日（日）に所沢市民体育館で開催するB3リーグ 2025-26シーズン開幕戦は当社が冠パートナーとなり、大会名称が「さいたまブロンコス vs 金沢武士団 presented by ディップ株式会社」に決定いたしました。

これを記念し、両日で先着4,000名、合計8,000名に開幕戦記念モデルの「さいたまブロンコス×dip BATTLES限定コラボユニフォーム」をプレゼントいたします。

「さいたまブロンコス」は新体制となりB.LEAGUE PREMIER昇格という新たな目標を掲げた初年度、チーム一丸となって戦ってまいりますので、会場での応援をよろしくお願いいたします。

当社概要

労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指す“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。企業理念「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社 名：ディップ株式会社（dip Corporation）

代 表： 冨田 英揮（代表取締役社長 兼CEO ）

本 社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電 話：03-5114-1177（代表）

設 立：1997年3月

資本金：1,085百万円 （2025年2月末日現在）

従業員数：2,780名（2025年4月1日現在の正社員）※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容： 人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

売上高： 563億円（2025年2月期）

URL：https://www.dip-net.co.jp/

【本リリースに関するお問合せ先】

ディップ株式会社 広報部

TEL 03-6628-4070

e-mail： https://campage.jp/dip/contact