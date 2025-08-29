『レスレリアーナのアトリエ』とのコラボレーションが決定！描き起こしイラストとお揃いのリング（指輪）は杖や武器をイメージしたデザイン。9月24日（水）より予約開始

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、シネマティック錬金術RPG「レスレリアーナのアトリエ」とコラボレーションした「モチーフリング」の予約受付を2025年9月24日（水）～10月22日（水）の期間行います。ユートレジャーでは初めての取り扱いライセンスとなります。

https://u-treasure.jp/special/208(https://u-treasure.jp/special/208)

商品詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/821_1_4a70a779d6e176dd936c821e860e7ebf.jpg?v=202508301056 ]『レスレリアーナのアトリエ』とは

iOS/Android/PC（Steam(R)）で好評サービス中のシネマティック錬金術RPG。

＜ストーリー＞

その昔、ほうき星が降り注ぐ大地ランターナ大陸には星から得られるマナによる錬金術と、それを操る多くの錬金術士たちがいました。

けれど、ほうき星が減った今ではそれも昔の話。

錬金術はすっかり衰退して……人々から忘れ去られていったのでした。

主人公のレスナは、忘れられた錬金術を再び世界に広めることを夢見ていました。

その手がかりが眠る伝説の地「果ての大陸」を目指し、彼女の冒険が幕を開けます。

◆公式サイト：https://www.gamecity.ne.jp/atelier/resleriana/

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/atelier_resleri

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。

細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

お客様のお問い合わせ窓口（ユートレジャーオンラインショップ）

◆お問い合わせフォーム＞＞ https://u-treasure.jp/contact

◆E-mail＞＞ onlineshop@u-treasure.jp

◆X（旧Twitter）＞＞ https://x.com/u_treasure_pr

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/utreasure_official

◆LINE＞＞ https://page.line.me/u-treasure

◆Facebook＞＞ https://www.facebook.com/utreasure.official