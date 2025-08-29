短期間で新たな知識・技能を身につけ、再就職を目指す職業訓練「離職者等再就職訓練」【無料・オンライン80％+通学20％】「ITパス・Webマーケ基礎（オンライン）科」の受講生を募集

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、東京都から委託された令和7年度離職者等再就職訓練において、「ITパス・Webマーケ基礎（オンライン）科」（11月開講）の受講生を募集します。



https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159621

※募集期間：2025年9月3日（水）～ 9月17日（水）まで



離職者等再就職訓練では、短期間で新たな知識・技能を身につけ、再就職を目指す職業訓練です。

求職中の方を対象に、多様な教育訓練コースを設け、就職支援を含めた訓練カリキュラムで、再就職を支援します。（オンライン訓練を含む）受講期間は3か月間で、全体の80％がご自宅から受講できる双方向オンライン、残りの20％は通学（港区新橋）となります。



今回実施する「ITパス・Webマーケ基礎（オンライン）科」では、ITの基礎（ITパスポート試験範囲）とWebマーケティング・著作権について学びます。DX化が進む現代で、IT関連以外の職種でも基本的なITスキルが必要とされてきています。ITの基礎知識はITを作る人だけでなく、使う人にも非常に重要です。この訓練では、ITの基礎とマーケティングを学び、事務職や販売職、営業職、EC運営・SNS運営など、さまざまな職種の方が幅広い知識を身につけることができます。次のステップにチャレンジしたいという方におすすめの講座です。



お申し込みは9月17日（水）までとなり、9月10日（水）14時・15時30分/来社 9月11日（木）オンラインのみ（Zoom）での施設見学会も予定しています。ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。



＜修了後の関連職種＞

事務職、営業事務職、営業職、EC運営・SNS運営、広報マーケティング職・DX担当など、一般企業におけるITスキル・マーケテイングスキルを使用する幅広い職種



＜こんな方におすすめ＞

・ITリテラシーの基礎を身につけたい方

・Webマーケティングの基礎（Webマーケティング・SNS運営）を学びたい方

・Webサイトを使用した広告・販売促進に関する知識を深め営業関連の職種に活かしたい方

・ITパスポート/ビジネス著作権検定(R)初級/ネットマーケティング検定の取得を目指したい方

離職者等再就職訓練「ITパス・Webマーケ基礎（オンライン）科」（11月開講・3か月訓練）

■応募資格

離職者等再就職訓練：受講開始日において離職者等で、ハローワーク（公共職業安定所）に求職申し込みをしており、公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けられる方で、原則、受講開始日から遡って1年以内に他の公共職業訓練又は求職者支援訓練の実践コースを受講していない方。

※詳しくは、ハローワークの設置されているパンフレットをご確認ください



■募集期間

2025年9月3日（水）～ 2025年9月17日（水）



■受講期間

2025年11月4日（火）～ 2026年1月30日（金）の3か月間



■場所

ご自宅：ご自身のPCを使用した双方向オンライン（受講時間の80％）

C&R社：港区新橋に通学（ご自身のPC持参）しての対面受講（受講時間の20％）



■受講時間

総訓練時間：318時間

オンライン：252時間…240時間＋就職支援12時間

通学：66時間…60時間＋就職支援６時間

その他：入校式・修了式2時間～4時間



■概要

ITの基礎（ITパスポート試験範囲）とWebマーケティング・著作権について学びます。

今までのご自身のスキルに、ITやWebマーケティング基礎スキルをプラスして再就職にチャレンジできます。



■目標

「DX化」という言葉がいろいろな業種業界で聞こえてくるようになり、IT関連職種以外の方にも基本的なITスキルが必要になっていることを感じます。

ITは作る人だけでなく、使う人にも必要な時代！この訓練では事務職や販売職、営業職、その他いろいろな職種の方がIT・Webマーケティング知識の幅を広げることで、実務を戦略的にとらえることができる人材となることを目指します。



■目標とする資格

・ITパスポート試験（国家試験）

・ビジネス著作権検定(R)初級

・ネットマーケティング検定



■カリキュラム

★はオンライン授業

≪学科≫

・IT基礎1 ★

・IT基礎2 ★

・IT基礎3 ★

・Web/SNSマーケティング★

・ネットマーケティング検定対策★

・ビジネス著作権検定対策★



≪実技≫

・Webマーケティング実習1

・Webマーケティング実習2



≪その他≫

・就職支援カリキュラム 一部★

・応募書類作成（履歴書・職務経歴書作成のポイント）

・面接対策（オンライン面接での注意事項）

・「ジョブ・カード」を活用したキャリアコンサルティング（放課後等時間外実施の場合あり）



■テキストについて

テキストは、『令和7年度版 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書＋出る順問題集（SBクリエイティブ）』『はじめて学ぶ人のSNSマーケティングテキスト（株式会社ウイネット）』『Webマーケティング基礎（株式会社クリーク・アンド・リバー社）』『ネットマーケティング検定公式テキスト・インターネットマーケティング 基礎編』『ビジネス著作権検定 BASIC・初級公式テキスト（株式会社ウイネット）』を使用予定です。

※テキスト代は合計11,000円（税込）です。ご入校時に一括購入いただきます。

※テキストは変更になる場合がございます。



■カリキュラム以外の就職支援

・ハローワークと連携し、求人情報やその他さまざまなサポートを提供

・授業日以外のオンライン面談（希望者のみ・平日：放課後や休校日）

・C&R社のエージェントによる求人紹介を実施

※求人をご紹介するにあたりC&R社への会員登録が必要となります。

※C&R社では、職業訓練によりスキルがある一定のレベルに達する見込みの訓練生の方を対象に、訓練期間内に登録についてのご案内を実施しています。

・平日の夜や土日に、クリエイティブに関する講座のほか、コミュニケーション、語学、Officeツールに関する講座などさまざまな有料講座を実施。



■お申し込み方法

（1）ハローワークへの相談

居住地を管轄するハローワークで職業相談にて、職業訓練を受けたいというご相談をしてください。

※応募資格について必ずハローワーク窓口でご相談ください。



（2）施設見学会（ご来社）に参加 ※推奨

施設見学会の申し込みは以下のWebサイトよりご予約ください。

※ご来社での参加が難しい方には、実施後にアーカイブ動画配信（後日YouTube限定公開）が可能です。



▼以下より詳細をご確認いただき見学会申込ボタンよりWebよりご予約ください。

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159621

※ご不明点はお電話または、メール：pec05@pr.cri.co.jpにてお問い合わせください。



（3）ハローワークで受講を申し込む

ハローワークに設置されている、「令和７年11月入校生 東京都公共職業訓練（委託訓練）受講生募集のご案内」に含まれる申し込み用紙をご記入の上、申し込み期間内に管轄のハローワークにご提出ください。

※このコース「離職者等再就職訓3か月コース」は書類選考のとなり面接はありません。



（4）選考結果

東京都立中央・城北職業能力開発センター再就職促進訓練室より、選考結果が郵送で通知されます。



■施設見学会（ご来社にて開催およびオンラインZoom配信開催）について

※要事前予約

2025年9月10日（水）14：00～/15：30～ ご来社

2025年9月11日（木）15：00～ オンラインZoom配信のみ

ご来社会場：東京都港区新橋4丁目1-1 新虎通CORE 4階4-3



参加希望の方は、下記の詳細をご確認のうえ、お申し込みください。

また、当日の参加が難しい方には、実施動画の配信（後日YouTube限定公開）します。



https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159621

※募集期間：9月17日（水）まで



https://www.c-place.ne.jp/pec/html/jt.html





【本訓練に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC（プロフェッショナルデュケーションセンター）

TEL：090-4924-6088

E-Mail：pec05@pr.cri.co.jp

担当：中村



※お問い合わせにつきましては、募集期間内にお願いします。

※お申し込みを希望される方は、必ず管轄のハローワークにお問い合わせください。

