映画「８番出口」コラボイベントが日本中で『全国異変ジャック』！全てのイベントでESCAPE.IDのシステムが採用！

ESCAPE合同会社（所在地：東京都品川区、統括プロデューサー 佐々木 翼）の運営する謎解き・脱出ゲームに特化したポータルサイト「ESCAPE.ID」は、全国で開催される「映画『８番出口』」のコラボイベントにおいて、その全てでESCAPE.IDのシステムが採用されたことをお知らせします。

映画「８番出口」全国異変ジャックとは

映画「８番出口」全国異変ジャック

「全国異変ジャック」は、映画「８番出口」の公開を記念して、全国で開催される異変探し・謎解きイベントです。北は北海道から南は福岡まで、様々な"異変"が日本列島を覆います。

【東京】

東京メトロでは、様々なアイテムを駆使しながら、東京メトロに仕掛けられた異変を探しながら謎を解き、地下からの脱出を目指します。所要時間は約３～５時間。都内の様々な駅・地下直結施設を巡る、本格的な「異変探し脱出ゲーム」です。

【大阪】

大阪では冊子とLINEを活用し、Osaka Metroに隠された異変を見つけていきます。LINE上では、キャラクターが会話形式でプレイヤーの手助けをしてくれます。東京のゲームとは異なる、骨太な謎解きを体験することができます。

【札幌・横浜・名古屋・京都・神戸・福岡】

各６都市では、ポスターに仕掛けられた"異変"を探しながら８駅を巡る「異変探しラリー」が開催されます。LINEに送られてくる"見本"と、異変が起きているポスターを見比べ、異変を指摘していく、東京・大阪よりもライトに楽しむことができるゲームです。

【東京：映画「８番出口」東京メトロ脱出ゲーム】

全国異変ジャック 開催マップ

・開催場所

東京メトロ駅構内、及び地下直結施設

・開催期間

2025年8月29日～2025年11月3日

※最終日は20時までプレイ可能

・参加費用

通常版：3,300円（税込）

東京メトロオリジナル24時間券付きキット：4,000円（税込）

※東京メトロオリジナル24時間券付きキットは特設販売Webサイトでのみ購入可能です。

謎制作：角谷 進之介

公式ページ(https://escape.id/exit8/#about)

【大阪：映画「８番出口」OsakaMetro脱出ゲーム】

「映画『８番出口』東京メトロ脱出ゲーム」ビジュアル

・開催場所

OsakaMetro沿線

・開催期間

2025年8月29日（金曜日）から2025年10月31日（金曜日）まで

・参加費用

1セット1,000円（税込）

謎制作：京都大学謎解き制作団体ハードナッツ

リリースページ(https://subway.osakametro.co.jp/news/news_release/20250826_exit8.php)

【全国：映画「８番出口」異変探しラリー】

「映画『８番出口』OsakaMetro脱出ゲーム」ビジュアル

【開催地一覧】

・京都市営地下鉄

・神戸市営地下鉄

・名古屋市営地下鉄

・札幌市営地下鉄

・横浜市営地下鉄

・西鉄電車

異変制作：沙竹唯

公式ゲームページ(https://escape.id/game/g-OPVyU-exit8-tour/)

■参考：映画「８番出口」について

「映画『８番出口』異変探しラリー」タイトルロゴ

全世界で大ヒット中の【異変】探し無限ループゲーム『8番出口』実写映画化！

地下鉄の改札を出て白い地下通路を歩いていく。天井には【出口８】の看板。だがいつまでも出口に辿り着くことができない。何度もすれ違う同じ男に違和感を感じ、やがて自分が同じ通路を繰り返し歩いていることに気付く。そして壁に掲示されている、謎めいた【ご案内】を見つける。次々と現れる不可解な異変を見つけ、絶望的にループする無限回廊から抜け出すことができるのか？

二宮和也が主演を務め、第78回カンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門へ選出された。

映画『8番出口』---それは無限ループに迷い込む、95分間の劇場サバイバル体験。

映画公式サイト『映画「８番出口」』(https://exit8-movie.toho.co.jp/)

【ESCAPE 合同会社】

ESCAPE合同会社は、東京大学の謎解き制作団体出身メンバーを中心に立ち上げられた”謎解き文化のインフラ”を創造し、運営するクリエイティブチームです。