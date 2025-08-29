【9月1日（月） 18時】無料マネーセミナーサービス「アットセミナー」がスキマ時間で自分に合ったFPを見つけられるオンラインセミナーを開催！
無料マネーセミナー提供サービス「アットセミナー」を運営しているパワープランニング株式会社が「9月1日（月） 18時」に「相性マッチングセミナー」というスキマ時間で自分に合ったFPを見つけられるオンラインセミナーを開催いたします。
講師は間口史子FPとなります。
本セミナーは当日30分前まで参加者の応募を受け付けております。15名限定となりますので枠が埋まり次第の募集終了となります。
■本セミナー開催の背景
2023年の調査にて、20代～40代でお金について悩みを抱えている人は79％いると言われています。
残りの20％がなぜ不安を感じないのか。それは「相談できる先があるから」です。
お金についての話は友人や家族にはなかなか話づらいですが、
「お金の専門家」には相談することができます。
せっかく相談をするなら「気軽に話せる人」「相談しやすい人」に話すことが一番です。
紹介されたFPと気が合わなかったり、話づらい雰囲気の人だと、今後長く付き合っていくうえでデメリットしかありません。
そんな中で講師の人柄を見て「この人と話したい！」「この人になら相談できる！」という
指名相談式の短いセミナーを行うことにより、「多くのお客様がFPとの良い出会いに巡り合ってほしい」という願いからこの「相性マッチングセミナー」をリリースしました。
■参加すべきポイント
間口講師はパワープランニング株式会社の「みんなの生命保険アドバイザー」という個別相談サービスでも「知識や経験が豊富で相談者として頼れる」などとお客様から好評のFPになります。人気FPのため、間口講師のセミナーを受けられるのはアットセミナーだけです！
■講師プロフィール
今回のマッチングセミナー講師の「間口史子」FP
〇講師名
間口史子
〇経歴
大阪教育大学附属平野中学、高等学校卒業後、京都に移り
京都市立芸術大学大学院へ。
25歳より生命保険会社や銀行など、金融機関にて勤務。金融機関歴28年。
MDRT資格のTOT資格取得。
■本セミナーがおすすめな人
・スキマ時間に相性の良いFPを見つけたい
・話しやすいと思うFPを見つけたい
・いきなり面談をするのではなく、まずは講師の人となりがわかってから会いたい
・誰かに紹介されたFPではなく、自分で相談するFPを決めたい
・まだFPにお金の相談をしたことがない
■講師とおすすめな人
★どのようにして効率よくお金を増やし、老後お金に困らないか不安な人
★銀行で眠っているお金は、おいておくだけではもったいないので、どうにかしたいと考えている人
★保険について全く分からない人
★漠然とした不安や悩みがあるがどうしたらよいか分からない人
■もしあなたのFPになったら・・？
様々な経験を超えてまいりましたので、どの様な環境のかたのご相談でも解決できる自信がございます。
みなさまに安心感をもていただき、今も未来も幸せな人生を歩んでいただく、その解決方法を
ご提示させていただきます。
開催日：9月1日（月） 18時開始
講師：間口史子 FP
場所：オンライン
特典：講師との無料プレ相談会付き
Q.アットセミナーとは？
アットセミナーは、金融分野に特化したセミナー情報サイトです。
提携のある実力派講師を皆様にご紹介し、お金の知識を学ぶ機会を提供することで、多くの人に豊かな人生を送ってもらうことを目的としております。
Q.なぜ無料で参加できるの？
様々な専門家による無料コンサルタントサービスを全国展開しており、そういった専門家の魅力や有益な知識を皆様にも知っていただく為に、サービスの一環として全国各地で無料のマネーセミナーを開催しております。
Q.参加の流れは？
セミナー参加は以下の流れになります。
【1】参加したいセミナーを選ぶ
【2】セミナー詳細ページからお申込みフォームへ進み、お申し込み
【3】セミナー当日にセミナーご参加
アットセミナーでは様々なセミナーを展開しております。
過去のトピックでは、
・iDeCo/NISAについて
・資産形成/貯蓄について
・ライフプラン作成について
・相続について
などなど、、、
お金についてこれから知識をつけていきたい！という方へ向けた皆様の学びになるマネーセミナーを実績実力のある講師様に登壇いただき提供いたします。
