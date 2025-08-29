くりぃむしちゅー有田哲平の夢がついに実現!!ふるさと熊本でラーメンフェス開催へ!!『有田ラーメンフェス』

写真拡大 (全3枚)

株式会社熊本県民テレビ



くりぃむしちゅー有田哲平の夢が実現！！故郷・熊本でラーメンフェス開催！

株式会社熊本県民テレビは2025年11月22日（土）・23日（日）・24日（月）の3連休に熊本市の中心市街地でもある花畑広場で有田ラーメンフェスを開催します！



現在、熊本県民テレビでは金曜夜7時のゴールデン番組として「くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん!?」を放送中（熊本ローカル）。ラーメンをこよなく愛する有田哲平が熊本でラーメンフェスを開くことを目指し始まったのが…「有田ラーメンフェスへの道」という企画でした。



番組ではこれまで熊本県内にある17のラーメン店をめぐり、素晴らしい一杯に出会ってきました。番組がスタートして約1年―目指してきた熊本でのラーメンフェスをついに実現する時が来ました！！



全国の人に食べてほしい熊本のラーメン7店舗、熊本の人に食べてほしい日本全国のラーメン3店舗、有田哲平が選んだ計10店舗が集結し、火の国・熊本からラーメン界を盛り上げるイベントを開催します。



くりぃむしちゅーの故郷・熊本に全国から大勢の人が集まりラーメンの素晴らしさを改めて実感するイベントを目指します。



出店するラーメン店は番組内で順次発表!!有田ラーメンフェス限定で販売されるグッズも開発中!!乞うご期待!!


くりぃむしちゅー有田哲平からコメントが到着！


TVerで配信中の「くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん！？」で有田ラーメンフェス開催決定を報告！！

「ラーメンフェスをやります！」という番組スタッフのやるやる詐欺でずっとラーメンを食べ歩いてきましたが、とうとうやりますか！



春にやるとか、ゴールデンウィークにやるとか、今まで何回もありましたけど、本当に大丈夫ですね？後戻りできませんよ！！



ぜひ皆さん、今のうちからスケジュールをあけて、お待ちください！！楽しいフェスになると思います！！



番組概要



熊本ローカルで毎週金曜よる7時放送「くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん！？」全国の方はTVerで！

日本の中での立ち位置は悪くはないけど、よくもない熊本県。だけど熊本は、普通のモノサシでは計れない唯一無二の魅力で溢れている！この番組は、くりぃむしちゅーが東京で自慢できる熊本の人・モノ・場所を探すふるさとバラエティー。１０代で故郷を離れたくりぃむしちゅーがオール熊本ロケで届けるいまの熊本、どぎゃん？


TVerで配信中！！ :
https://tver.jp/series/sr2om8viu1


イベント名：有田ラーメンフェス


開催日時 ：2025年11月22日・23日・24日10:00～19:00（予定）


開催場所 ：花畑広場（熊本市中央区花畑町7-7）


主催 　　 ：株式会社熊本県民テレビ


特別協力 ：ラーメンWalker


出店数　　：ラーメン店10店舗（熊本県内7店舗、関東など熊本県外から3店舗）


入場料　　：入場無料　当日ラーメンチケット、限定グッズの販売


公式ハッシュタグ ： #有田ラーメンフェス



番組名 　　 　 ： くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん！？


放送日時　　　 　： 毎週金曜よる7時00分～7時56分 （熊本県ローカル）


配信 　　　 ： TVer


出演 　　　 ： くりぃむしちゅー


プロデューサー 　 ： 東美希


製作著作 　　　 ： 株式会社熊本県民テレビ


X（旧 Twitter）　 : ＠kumamoto_dogyan


公式ハッシュタグ ： #熊本どぎゃん ※表記はひらがな


HP　　　　　　　 ：https://www.kkt.jp/dogyang/