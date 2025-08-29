くりぃむしちゅー有田哲平の夢がついに実現!!ふるさと熊本でラーメンフェス開催へ!!『有田ラーメンフェス』

株式会社熊本県民テレビ

くりぃむしちゅー有田哲平の夢が実現！！故郷・熊本でラーメンフェス開催！

株式会社熊本県民テレビは2025年11月22日（土）・23日（日）・24日（月）の3連休に熊本市の中心市街地でもある花畑広場で有田ラーメンフェスを開催します！

現在、熊本県民テレビでは金曜夜7時のゴールデン番組として「くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん!?」を放送中（熊本ローカル）。ラーメンをこよなく愛する有田哲平が熊本でラーメンフェスを開くことを目指し始まったのが…「有田ラーメンフェスへの道」という企画でした。

番組ではこれまで熊本県内にある17のラーメン店をめぐり、素晴らしい一杯に出会ってきました。番組がスタートして約1年―目指してきた熊本でのラーメンフェスをついに実現する時が来ました！！

全国の人に食べてほしい熊本のラーメン7店舗、熊本の人に食べてほしい日本全国のラーメン3店舗、有田哲平が選んだ計10店舗が集結し、火の国・熊本からラーメン界を盛り上げるイベントを開催します。

くりぃむしちゅーの故郷・熊本に全国から大勢の人が集まりラーメンの素晴らしさを改めて実感するイベントを目指します。

出店するラーメン店は番組内で順次発表!!有田ラーメンフェス限定で販売されるグッズも開発中!!乞うご期待!!

くりぃむしちゅー有田哲平からコメントが到着！

TVerで配信中の「くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん！？」で有田ラーメンフェス開催決定を報告！！

「ラーメンフェスをやります！」という番組スタッフのやるやる詐欺でずっとラーメンを食べ歩いてきましたが、とうとうやりますか！

春にやるとか、ゴールデンウィークにやるとか、今まで何回もありましたけど、本当に大丈夫ですね？後戻りできませんよ！！

ぜひ皆さん、今のうちからスケジュールをあけて、お待ちください！！楽しいフェスになると思います！！

番組概要

熊本ローカルで毎週金曜よる7時放送「くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん！？」全国の方はTVerで！

日本の中での立ち位置は悪くはないけど、よくもない熊本県。だけど熊本は、普通のモノサシでは計れない唯一無二の魅力で溢れている！この番組は、くりぃむしちゅーが東京で自慢できる熊本の人・モノ・場所を探すふるさとバラエティー。１０代で故郷を離れたくりぃむしちゅーがオール熊本ロケで届けるいまの熊本、どぎゃん？

TVerで配信中！！ :https://tver.jp/series/sr2om8viu1

イベント名：有田ラーメンフェス

開催日時 ：2025年11月22日・23日・24日10:00～19:00（予定）

開催場所 ：花畑広場（熊本市中央区花畑町7-7）

主催 ：株式会社熊本県民テレビ

特別協力 ：ラーメンWalker

出店数 ：ラーメン店10店舗（熊本県内7店舗、関東など熊本県外から3店舗）

入場料 ：入場無料 当日ラーメンチケット、限定グッズの販売

公式ハッシュタグ ： #有田ラーメンフェス

番組名 ： くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん！？

放送日時 ： 毎週金曜よる7時00分～7時56分 （熊本県ローカル）

配信 ： TVer

出演 ： くりぃむしちゅー

プロデューサー ： 東美希

製作著作 ： 株式会社熊本県民テレビ

X（旧 Twitter） : ＠kumamoto_dogyan

公式ハッシュタグ ： #熊本どぎゃん ※表記はひらがな

HP ：https://www.kkt.jp/dogyang/