大手企業の新卒採用を変革する新サービス「新卒採用ゲームチェンジャー」を始動

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR(本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介)は、このたび、500社以上の採用支援実績を有するシナリオ・プランニング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：大塚教平)と提携し、大手企業の新卒採用モデルを根本から変革する新サービス「新卒採用ゲームチェンジャー」を共同開発。2025年内に本格展開を開始いたします。

■開発の背景：大手企業が直面する「新卒採用の5大課題」

- 母集団は集まるが、欲しい層に届かない- 採用単価の高騰（人材紹介経由で1人100万円超が常態化）- 内定辞退・早期離職の増加- 「どこも同じ」に見える採用広報- 人事部門の工数逼迫

従来の手法では解決困難なこれらの課題に対し、両社のノウハウを融合した新サービスで包括的に解決いたします。

■両社の強み

- 新卒採用単価11.8万円という業界屈指のコスト効率- 学生視点での印象を徹底的に改善する独自の採用PRノウハウ- テレビ・Web・SNSを組み合わせた「共感を生む採用広報」の設計力

■「新卒採用ゲームチェンジャー」のサービス概要

- 500社以上の採用支援実績- 年間1万人超の就活生が応募する独自の母集団形成力- 「お客様よりもお客様を理解する」を掲げる徹底した伴走力と、入社後のマッチング精度を高める運用ノウハウ

本サービスは、アナログPRの「採用PR」とシナリオ・プランニングの「母集団形成力」を掛け合わせた、次世代型採用モデルです。

＜提供するソリューション＞

- 母集団形成の最適化：ターゲット層にピンポイントでリーチ- 採用単価の劇的削減：業界平均を大幅に下回る、11.8万円水準を目指す- 辞退率低減・定着率向上：志望度を高める採用シナリオ設計- 採用広報の差別化：学生が「この会社で働きたい」と思える伝え方- 人事の工数削減：オペレーション自動化と標準化

＜期待される効果＞

- 採用効率200～500％向上- 採用単価の大幅削減- 辞退率の低下と定着率改善- 戦略人事へのリソースシフト

■代表者コメント

株式会社アナログPR 代表取締役・松浦啓介

採用の本質は“数”ではなく“心”を動かすことです。「新卒採用ゲームチェンジャー」は、学生の共感を呼び、企業の魅力を正しく伝えることで、採用を単なるコストから戦略的投資へと転換していきます。

シナリオ・プランニング株式会社 代表取締役・大塚教平氏

私たちは“お客様よりもお客様を理解する”をモットーに、500社以上の採用を支援してきました。「新卒採用ゲームチェンジャー」は、数ではなく率を上げ、入社後に活躍できる人材を確実に採用できる仕組みです。

■今後の展開

2025年内に先行導入を開始し、まずは大手企業を中心に展開を進めます。将来的には中堅企業への提供も視野に入れ、日本の新卒採用市場に新たなスタンダードを確立してまいります。

