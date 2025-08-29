ITcross × オブジェクティブコードが戦略提携！AI・プログラミング教育の未来が動き出す

株式会社IT Cross

2025年9月29日、AI教育や起業支援事業を手がけるIT cross株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菅井朝日）は、IT開発・AIコンサルティングを専門とする株式会社オブジェクティブコード（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇樹）と、教育事業における業務提携を締結したことを発表しました。

今回の提携により、IT crossが全国で展開するAI・プログラミング講座に、オブジェクティブコードが開発した現場直結・実務ベースの本格カリキュラムを導入。さらに今後は、教材開発・講師育成・法人研修などの分野でも、両社のノウハウを掛け合わせた共同展開を進めてまいります。

株式会社オブジェクティブコードは、2012年に設立されたITソリューション企業であり、従業員180名超、国内有数のSES／受託開発／AI支援企業として確かな実績を築いています。

特に以下の分野において高い専門性を持ち、

・AI／機械学習／自然言語処理／チャットボット開発

・DX推進／業務改善支援

・Webシステム開発（フロント～バックエンド）

・エンジニア教育・人材育成

を強みとし、大手企業からスタートアップまで幅広く支援しています。

IT crossがこれまで提供してきた「子ども向けITスクール」「AI起業家講座」「個別オンライン教育」に、“現場のプロが作った本物の教材”と“強力な講師陣のバックアップ”が加わります。

提携による主な強化ポイント：

・実務視点で設計されたAI／プログラミング教材の導入

・講師育成、法人研修向けプログラムの共同開発

・オフライン・オンラインを問わない全国展開体制

・AI×起業家支援における新コース創設

また、IT crossが開校する原宿ハラカド校にて、共同ブランドによる特別講座や開発体験型ワークショップの開催も計画中です。

【代表コメント】

IT cross株式会社 代表取締役 菅井朝日：

「教育事業を本格化させる中で、オブジェクティブコードという“現場を知るプロフェッショナル”との提携は非常に大きな意味を持ちます。このタッグで、日本のAIリテラシーと起業力を底上げしていきたいです。」

株式会社オブジェクティブコード 代表取締役 溝口勇樹：

「私たちは、開発と教育の融合こそが次の社会課題解決のカギだと考えています。IT cross社の構想と情熱に共鳴し、共に未来をつくるパートナーとして全力で取り組んでいきます。」

【会社概要】

＜IT cross株式会社＞

所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-21 ハラカド3F

設立：2020年7月1日

代表者：菅井朝日

URL：https://www.it-cross.net

＜株式会社オブジェクティブコード＞

所在地：東京都港区元赤坂1-1-16 東京元赤坂ビル3F

設立：2012年5月9日

代表者：溝口勇樹

資本金：1,000万円

従業員数：183名（2024年9月時点）

URL：https://ob-g.com

【お問い合わせ】

IT cross株式会社 ハラカド校 教育事業部

TEL：03-6633-6773

Email：info@it-cross.net

また、全国対応の出張講習やオンライン講義、AI講師・コンサル・起業家育成コースも今後本格展開されます。

これらの講座は1回完結型（2時間／12,000円）や、5回コース（50,000円）、30回コース（200,000円）など柔軟に選択可能です。

・AIでつくる3D／VRコンテンツ制作

・AI駆動開発の基本～応用

・ノーコードで作れるDify入門（チャットボット開発）

・AIで学ぶスプレッドシート活用術

・３つのRで学ぶプロンプト入門

・いっきにわかるAI入門

特に以下のような人気コースが展開されます：

初心者でもわかりやすく、子どもから社会人、起業家まで幅広く対応しています。

今回導入されるカリキュラムでは、実務での活用を前提とした多彩な講座をラインナップ。

【講座カリキュラム紹介】

また、本カリキュラムは「未経験者研修」や「新入社員向け研修」としても活用が期待されており、企業内教育や新人育成の現場にもフィットする柔軟な設計が特徴です。

https://prtimes.jp/a/?f=d163022-3-6dda8d224c8912baa3864f0fcea5e005.pdf