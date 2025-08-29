2025年8月29日（金）「鼎泰豐 丸ノ内オアゾS店」オープン！

株式会社高島屋

株式会社高島屋（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：村田 善郎）の連結子会社である株式会社アール・ティー・コーポレーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小美野 亮）は、同社が運営する台湾料理レストラン「鼎泰豐（ディンタイフォン）」の国内30店舗目となる丸ノ内オアゾS店を2025年8月29日（金）にオープンいたしますので、お知らせいたします。

1993年にニューヨークタイムズ紙の「世界で最も特色ある十大レストラン」の１つに選出され、小籠包が看板メニューの点心料理店として多くのお客様に親しまれている台湾料理レストラン、鼎泰豐（ディンタイフォン）の日本国内30店目となる丸ノ内オアゾS店をオープンいたします。

今回オープンする丸の内オアゾS店は、国産黒豚、国産銘柄鶏など厳選された素材を使用した料理を、 落ち着いた店舗空間にてご提供いたします。日本有数のオフィス街でもある丸ノ内の地域特性から、会食利用に最適な個室をご用意。東京駅を行き交う列車を望める眺望の良い個室（８名様まで利用可）と最大36名様までご利用いただける可変型の個室をご用意しております。

【店舗概要】

店舗名：鼎泰豐 丸ノ内オアゾS店

営業時間：平日11:00～15:00（ラストオーダー14:30）/ 17:00～22:00（ラストオーダー21:00）

土日祝日11:00～22:00（ラストオーダー21:00）

店舗所在地：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ5F

HP（ご予約用）：https://reserve.toretaasia.com/dintaifung-marunouchi#/

【メニュー紹介】

黒豚や銘柄鶏、旬の野菜など、選び抜かれた食材を使用した料理の数々。一品一品、素材の持ち味を最大限に引き出すよう丁寧に仕上げています。鼎泰豐ならではの味わいに、上質な“特別感”を添えた、洗練されたメニューをご堪能いただけます。

黒豚小籠包３種盛り 2,170円日南どりの紹興酒漬け 1,200円冷製くらげ 1,100円えびと彩り野菜炒め 2,200円牛肉麺（ニューローメン） 1,800円

【コース料理紹介】

牡丹（BOTAN）コース…（おひとり様）8,000円

・本日の前菜6種

・湯葉とほうれん草炒め

・フカヒレ入り蒸しスープ

・黒豚小籠包3種

（黒豚 2個・トリュフ・上海蟹みそ 各1個）

・点心2種

（アワビ焼売・えび焼売 各1個）

・えびのマヨネーズソース、牛ヒレ肉の黒胡椒炒め

・季節のおすすめ

・デザート 2種

（ミニ特製杏仁豆腐・チョコレート小籠包）

蘭花（RAN）コース…（おひとり様）6,000円

・本日の前菜４種

・A菜炒め

・季節の蒸しスープ

・黒豚小籠包4種

（黒豚2個、上海蟹みそ、ホタテ、バジル各１個）

・えびと彩り野菜炒め

・季節のおすすめ

・特製杏仁豆腐

蓮花（HASU）コース…（おひとり様）4,500円

・本日の前菜3種

・季節の中国青菜炒め

・黒豚小籠包４個

・点心２種

（野菜餃子、えび餃子 各１個）

・茄子の辛みそ炒め

・えび入りチャーハン又はねぎチャーシュー麺

・特製杏仁豆腐

お仕事のお昼休みにも上質なひと時をお過ごしいただけるよう、ランチタイムには定番のセットメニューに加え、平日限定の週替わりランチもご用意しております。黒豚小籠包も楽しめるランチセットとなっております。

【オープン記念特典】

「鼎泰豐 丸ノ内オアゾS店」にてお食事をされた先着2,000名様に「黒豚小籠包（4個入）チケット」を1枚進呈いたします。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

【鼎泰豐について】

鼎泰豐は、小籠包が看板メニューの点心料理店です。1958年に台湾台北市で食用油を取り扱う油問屋として創業した鼎泰豐は1972年に小籠包を始めとする点心料理の販売を始めました。鼎泰豊の小籠包は地元のお客様を中心に美食家達の評判を呼び、新聞や雑誌のグルメコーナーでも紹介される人気レストランとなりました。1993年にはニューヨークタイムズ紙で「世界の人気レストラン10店」の１つにも選ばれ、一躍知名度が上がり、台湾国外からも多くの観光客が来店する世界的なブランドとなりました。

鼎泰豐の小籠包や点心は、熟練した点心師の技を結集させ、味・形・品質にこだわりを持ち、ひとつひとつ包みあげています。美しく折られた18のひだ、スープや具が透けてみえるほど薄い手作りの皮、その皮の中にこめた旨味が凝縮した肉汁は絶品の味わいです。現在では、日本各地のほか、アメリカ・中国・シンガポール・インドネシアなど世界10カ国110店舗以上に広がるグローバルなブランドとして、世界中で愛されています。