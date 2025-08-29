【業績好調】東京初出店！『ピザとハムと時々ワイン...ボンジョルノ食堂 茗荷谷駅前店』

ホリイフードサービス株式会社

本格ナポリピッツァが楽しめる大衆イタリアンのお店『ピザとハムと時々ワイン...ボンジョルノ食堂 茗荷谷駅前店』（運営：ホリイフードサービス株式会社、本社：茨城県水戸市、代表取締役社長 藤田 明久）が、2025年6月26日(木)に新規オープン後地域のイタリアン需要にマッチ、新規メニューや新たな販売方法を取り入れ営業中です。

業績好調！直近実績計画比115.1％！

SNSや各種グルメ媒体による広告効果及びカジュアルな空間でのイタリアン業態が地域性とマッチ！開店から7月31日(木)までの営業実績は計画比115.1％と好調と好調なスタートとなりました。

クアトロフォルマッジ■店仕込みの［本格ナポリピザ］や［溶岩パスタ］が大人気！

高温で一気に焼き上げるピッツァは、外はパリッと、中はもちっと！一枚一枚丁寧に作り上げております。

新商品も登場！生ハムと半熟卵のビスマルク×ブラッターチーズの溶岩パスタトマト！

溶岩パスタ デミハンバーグ溶岩パスタ 海老クリーム

2025 年8月4日（月）より、とろ～り半熟卵と たっぷりの生ハムとチーズを 贅沢に味わえるビスマルクピザ＆ころんとかわいい ブッラータチーズをのせた トマトソースの溶岩パスタの販売も開始！

ブッラータチーズ溶岩パスタトマト

ナイフを入れれば中から とろ～りチーズが流れ出します！ 濃厚トマトソースとの相性も抜群◎

■店舗情報

ピザとハムと時々ワイン...ボンジョルノ食堂 茗荷谷駅前店

・所在地 ： 東京都文京区大塚１-1-13

・電話番号 ： 03-5981-9255

・営業時間 ： 11：30～23：00

※ランチメニューは11：30~15：00となります。

・定休日 ： 不定休

・店舗ページ： https://horiifood.com/buongiornoshokudo_myogadani

・Instagram：https://www.instagram.com/buongiorno.myogadani/?hl=ja

■会社概要

会社名(商号): ホリイフードサービス 株式会社

英文社名: Ｈｏｒｉｉｆｏｏｄｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

代表者: 代表取締役社長 藤田 明久

所在地: 〒310-0803 茨城県水戸市城南３丁目１０－１７ カーニープレイス水戸 4階事業内容: 飲食店のチェーン展開・運営

URL: https://www.horiifood.co.jp/