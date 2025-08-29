世界中の個性を繋げるエンタメアプリ『カラキャス』が登録者数10万人を突破！

カラフルキャスティング株式会社

カラフルキャスティング株式会社(本社：東京都渋谷区、以下『カラキャス』)は、世界中の個性を繋げるエンタメアプリ『カラキャス( https://colorfulcast.com )』において、登録者数が10万人を突破したことをお知らせいたします。

「カラキャス」とは

『カラキャス( https://colorfulcast.com )』は、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、お仕事を依頼したい方と受けたい方、そしてキャストとファンを繋げることができる次世代型エンタメアプリです。

インフルエンサー、モデル、俳優、声優、アーティスト、ミュージシャン、ダンサーなど多種多様な“個性”が集まるこのプラットフォームは、企業にとっては認知拡大やマーケティング施策を加速させる場であり、個人にとっては自分の才能を発信し、活かすチャンスの場として急速に支持を広げています。

カラキャスは、iOS、Android、WEB版とすべてのデバイスでサービスを提供しており、デバイスを選ばず皆様にご利用いただくことが可能です。幅広い層のユーザー様からご支持をいただき、2025年8月に登録者数10万人を突破いたしました！

主なサービス

カラキャスでは、認知拡大や集客などに効果的な口コミ施策であるインフルエンサーマーケティングが行える『プロモーションサービス』や、ウェブサイトやSNS広告モデル、アンバサダーなどの様々なお仕事依頼ができる『キャスティングサービス』、人気投票イベント、プレゼントキャンペーン、オーディション、アンケートなど様々なイベントが開催できる『イベントサービス』など、個人の影響力を最大化し、企業のブランディングやマーケティングを拡張させる多彩なサービスを提供しております。今後はインサイト機能、ショップ機能、求人サービスなど更なるサービスの拡充を行なって参ります。

『プロモーションサービス』

インフルエンサー何名にPR投稿依頼をしても、月額1万円~！

業界最安値のサブスク制で行える効果的なインフルエンサーマーケティングサービスです！

詳細を見る :https://promotion.colorfulcast.com

『キャスティングサービス』

イメージモデル / 座談会 / モニタリング/ アンバサダー / SNS広告モデルなど

あらゆるキャスティングが可能なサービスです！

詳細を見る :https://promotion.colorfulcast.com

『イベントサービス』

広告が嫌われている時代に、最も重要な「UGCマーケティング」

人気投票イベント、プレゼントキャンペーン、オーディション、アンケートなど様々なイベントを開催して「バズ」を生み出すイベントサービス！

ビジネスをトータルで支援する多彩なサービス

詳細を見る :https://event.colorfulcast.com

さらに、『もっと自由に、もっと効率的に。』をコンセプトに掲げ、カラキャスでは「公認パートナー制度」を通じて、さまざまな業種・業界のニーズに対応できるソリューションをご提供しております。

SNS運用代行や動画制作、SNS採用動画やショートドラマの企画・制作、インバウンド集客、アフィリエイト、ライブコマース、映画・TVCM制作、メディア露出、グッズ制作、MEO対策、新卒・インターン採用支援など、幅広い領域に対応したビジネスをトータルで支援する多彩なサービスを展開しています。

インフルエンサーマーケティングやキャスティングだけにとどまらず、戦略設計から実行支援まで、ワンストップでお任せいただける体制を整えておりますので、企業のマーケティング活動やブランディングをさらに加速させるための包括的なサポートを、ぜひご活用ください。

新機能『インサイト機能』をまもなく公開予定！

企業の皆さまにとって、より効果的なキャスティングやプロモーション施策を実現できるよう、ユーザー分析に特化した「インサイト機能」を近日中にリリース予定です。

キャストごとのフォロワー属性や投稿効果を可視化し、最適な人選や施策立案をサポートいたします。より精度の高いマーケティングを可能にする、カラキャスの進化にぜひご期待ください！

今後の展開について

カラキャスは、国内最大級のエンタメアプリを目指すと同時に、本年は韓国を皮切りに海外展開も行なって参ります。また、インサイト機能、投げ銭機能、ショップ機能、ファンクラブ機能、求人サービスなど、更なるサービスの拡充により、個性が活躍できる社会の実現を加速させて参ります。



今後も更なるユーザーの獲得と革新的なサービスを提供して参りますので、ぜひご期待ください！

カラキャスのダウンロードはこちら

・iOSアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878

・Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting

・WEB版

https://colorfulcast.com

会社概要

会社名： カラフルキャスティング株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33F

代表 ： 松本 豊季

設立 ： 2019年9月

資本金： 1億円

公式HP： https://about.colorfulcast.com