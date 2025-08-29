採用一括かんりくんが「総務・人事・経理Week」に出展いたします。

HRクラウド株式会社

HRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮 以下「当社」 ）が提供する採用管理システム「採用一括かんりくん」は、、2025年9月10日(水)～12日(金)に幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区)にて開催される、【商談・相談・情報収集】ができるバックオフィス向けの製品・サービスの総合展「【東京】総務・人事・経理Week［秋］」に出展します。また、本展では、管理職向け展示会となります、「理想の管理職EXPO［東京］」も同時開催いたします。

当日は採用一括かんりくんのデモにてLINE公式アカウントの活用事例や採用業務の70％以上を削減できる自動化機能のご説明、現在開発・リリースをしているAI関連機能のご案内をいたします。

総務・人事・経理 Weekとは？

総務・人事・経理・法務・DX推進担当・経営者といったバックオフィスの方のための展示会です。

「働き方改革」「健康経営」「HR」など、バックオフィスの課題に沿った9の展示会で構成されています。

200社*の企業がブースを構え、その場で【商談・相談・情報収集】が可能です。

また、同時開催のセミナーでは【学び・交流】ができ、多くの方にバックオフィスの課題解決の場としてご活用いただいております。

【代表取締役】中島悠揮

【従業員数】76名（※2025年4月1日現在）

【公式サイト】https://hr-cloud.co.jp/(https://hr-cloud.co.jp/)

【所在地】東京都千代田区神田神保町2-5-3 北沢ビル8階A

【主要サービス】

採用管理システム「採用一括かんりくん」

https://www.career-cloud.asia(https://www.career-cloud.asia)

採用代行サービス「採用代行かんりくん」

https://www.career-cloud.asia/bpaas(https://www.career-cloud.asia/bpaas)