セガ、ショートドラマ・短尺動画市場に進出！第一弾作品、3D縦型ショートアニメ『拾ったわんこは冷徹社長 ～私にだけ甘嚙みしてくる件～』を8月29日（金）よりBUMPにて独占配信
ティザー動画：https://youtube.com/shorts/BXWKzlqzer4?feature=share(https://youtube.com/shorts/BXWKzlqzer4?feature=share)
株式会社セガ（以下 セガ）は、3Dの美麗なビジュアルで、新しい恋愛体験を楽しめるオリジナル縦型3Dショートアニメ『拾ったわんこは冷徹社長 ～私にだけ甘嚙みしてくる件～（略称：ぼすあま）』（以下 拾ったわんこは冷徹社長） をショートドラマアプリ「BUMP（バンプ）」にて2025年8月29日（金）より独占配信します。
「拾ったわんこは冷徹社長」は、セガが持つゲームの世界観およびストーリー構築力、3D技術に関わる知見を活かし、グローバルで急拡大するショートドラマ・短尺動画市場の開拓を目指すとともに、セガの推進するトランスメディア戦略強化に向けた新プロジェクトの第一弾作品です。
『拾ったわんこは冷徹社長 ～私にだけ甘嚙みしてくる件～（略称：ぼすあま）』
■美麗なビジュアルでオリジナルの恋愛体験！
本作には、1話2分の短尺エピソードの中に、臨場感あふれる3D映像技術を活用した「推したくなるシチュエーション」が盛りだくさん。ぜひ、画面いっぱいの縦型動画で手軽にお楽しみください。
また、一部映像にPOV（Point of View）を採用。主観視点で描かれるストーリーの臨場感とともに、物語のヒロインになったかのような没入感をお楽しみいただけます。
■主演の加藤和樹さんがモーションアクターと声優の両方を熱演！
主演には、舞台・ゲームで幅広く活躍されている加藤和樹さんを起用。モーションアクターと声優の両方を担当いただくことで、物語とキャラクターのリアルな魅力を高めています。1話2分で楽しめる、新しい推し活体験にご注目ください！
■ストーリー
突然会社をクビになった彩香。
人生のどん底で出会ったのは、ボロボロの子犬…と思ったら、全裸のイケメンに変身!?
しかも、彼を犬から人間に戻すには、彩香のキスが必要で…！
さらになんと、そのイケメンの正体は、彩香の会社の冷徹なイケメン社長・咬谷 迅（かみや じん）だった！
「突然子犬になってしまう」という社長の秘密を知ってしまった彩香は、不当なクビの真相を探るため、彼の“専属秘書”として24時間行動を共にすることに…
離れたくても離れられない、秘密の関係の行く末は…!?
■出演者
◆メインキャスト
咬谷 迅（かみや じん）役：加藤和樹
■加藤和樹さん プロフィール
2005年、ミュージカル『テニスの王子様』でデビューし、2006年にCDデビュー後、日本武道館や日比谷野外音楽堂での単独公演、全国ツアー、韓国・台湾・中国でのライブなど国内外で精力的に音楽活動を展開。また、ミュージカル作品から声優業まで幅広く出演し、2021年『ローマの休日』『BARNUM』で第46回菊田一夫演劇賞を受賞。
■加藤和樹さんコメント
本作では、モーションアクターと声優の両方に挑戦しました。
セガさんの熱い思いをお聞きして、自分自身にとっても初めての試みでしたが、スタッフさんと作品作りをする過程に参加させていただくことはなかなかないので良い経験になりました。
恋愛作品ということで、3Dならではのドキドキをぜひ多くの方に楽しんでいただければ嬉しいです。
■BUMPへのリンク https://emolebump.go.link/6Yit8
■作品詳細リンク https://lp.bump.studio/rZEvT80i/hirottawankohareitetsushachou
※作品の視聴には、アプリ「BUMP」のインストールが必要です
■配信プラットフォーム情報
emole株式会社が運営する「BUMP」は、総ダウンロード数240万回を超える、1話1分～3分のショートドラマアプリです。マンガアプリのように「待つと無料」で楽しめるほか、広告視聴や1話97円（税込）の課金でも視聴可能。ラブコメ、復讐、ミステリー、青春、アクションなどジャンルも多彩で、SNSでの切り抜き動画の再生数は累計30億回を突破しています（※2025年8月時点）。
■拾ったわんこは冷徹社長 ～私にだけ甘噛みしてくる件～
公式SNSアカウント
X https://x.com/boss_ama_anime
Instagram https://www.instagram.com/boss_ama_anime/?hl=ja
TikTok https://www.tiktok.com/@boss_ama_anime?lang=ja
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCsgg5rQEyIRd-Hbz7HqrboQ
■作品情報（スタッフ・キャスト）
【企画原案】株式会社セガ
【映像監督】石井友博 （GIFTONWORKS株式会社）
【脚本】麻生ミカリ / 山内詠
【脚本協力】萩原猛 （バルス株式会社）
【監修協力】和田恵
【キャスト】
咬谷 迅：加藤和樹
森月彩香：中西優香
池山部長：土井正昭
謎の男/アナウンサー：小林秀行
【モーションアクター】
咬谷 迅：加藤和樹
森月彩香：中西優香
池山部長：PASSION
制作協力：株式会社ソリッド・キューブ
【映像制作】SIKAKU株式会社
【3Dモデル制作】株式会社セガ/SIKAKU株式会社
(C)SEGA
