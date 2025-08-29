ボカロP×歌い手×声優「僕たちは夜な夜な」新曲『I≠dentity』MV公開！ 100回嘔吐・梓川からのコメント到着！

株式会社リブレ

本当の自分を解放する共感性ドラマコンテンツ『僕たちは夜な夜な』（通称『僕よな』）。

キャラクターが抱えている「生きづらさ」を声優ボイス付きショートストーリー動画で吐露し、

ボカロP×歌い手によって「感情」が歌になる今作。

2ndシーズン第3弾の楽曲を飾るキャラクターは、千早しゅあん。

「真面目にやって何が悪いねん！」

アイドルグループ時代にメンバーに裏切られ炎上し、人間不信になったしゅあん。元アイドルという過去を隠し、学校でも人との関わりを遮断して生きている。

以前のアイドル仲間に呼び出され、謝罪してくれるかもしれないという淡い期待を抱いて会いにいくと、炎上の原因はしゅあんの真面目さにあると責められてしまう。

仲間との夢のために厳しいことも言ってきたしゅあんの想いは届かず、「こんな奴らのせいで夢を諦めたのか」と強い嫌悪感を抱く。

そんな怒りや悔しさを【ボカロP・100回嘔吐 × 歌い手・梓川】が歌に昇華!!

世の中の理不尽さに傷つき、自分の中のくすぶっていた感情と向き合った楽曲『I≠dentity』（ヨミ：アイデンティティ）は8月29日(金)よりMV公開、サブスク＆DL配信開始！

MVのイラストはトミオ、動画を金子開発が担当。

キャラクターの苦悩を斉藤壮馬が演じたショートストーリー動画も公開中。

YouTube・サブスクを今すぐチェック！

■千早しゅあん（cv斉藤壮馬）ショートストーリー動画

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMZX9Nfyaumde1lQJ0K1LxTFt8jvIfC_

■楽曲『I≠dentity』MV

梓川ver. https://youtu.be/7OuahayuLw0

重音テト ＆ GUMI ver. https://youtu.be/pY2rKa73BKs

■楽曲『I≠dentity』サブスク＆DL配信

梓川ver. https://linkco.re/6BuNxMXZ

重音テト ＆ GUMI ver. https://linkco.re/VyU14Ev1

(C)INTERNET Co., Ltd.

クリエイター＆アーティストからのコメントが到着！

- 【Music】100回嘔吐

X: @100outo(https://x.com/100outo)

YouTube: @100kaiOuto(https://www.youtube.com/@100kaiOuto)

2012年よりボカロPとしての活動を始める。「もう生きてるだけで褒めて頂戴」で注目を集める。

日常に潜む絶望や憂鬱を、等身大の歌詞と軽快なサウンドによって紡ぐ共感性の高い世界観が魅力。苦悩と爽快感の入り混じった楽曲でリスナーの心を掴んでいる。

「ずっと真夜中でいいのに。」や「和ぬか」の楽曲を中心に編曲家としても活動中。

- 【Vocal】梓川

X: @Azsa_397(https://x.com/Azsa_397)

YouTube: @Azsagawa(https://www.youtube.com/@azsagawa)

TikTok： ＠azsagawa(https://www.tiktok.com/@azsagawa)

2020年4月より音楽活動を開始。

カバーや人気コンポーザー楽曲へのボーカル参加などのコラボをきっかけに注目を集めるほか、自身のオリジナル曲制作も精力的に行う。

歌い手カルチャーに根差しつつ、MIX、作曲、作詞、DJなど、着実に可動域を広げるアーティスト。

存在感と艶のある声色で、あらゆるジャンルの楽曲を歌いこなし、多くのリスナーの心を捉えている。

- 【Illustration】トミオ

X: @amsuimin(https://x.com/amsuimin)

Tumblr: https://fmsuimin.tumblr.com/

ゆめかわいい色使いとキャッチーなタッチで見る人の心をときめかせるイラストレーター。

センス溢れる細やかな小物使いや、甘くてキラキラした世界観とキャラクターの格好いい表情のギャップも魅力。

夢いっぱいのモチーフを詰め込んだ作品でSNSを中心に人気を集めている。

- 【Movie】金子開発

X: @kanekokaihatu(https://x.com/kanekokaihatu)

YouTube: @kanekokaihatsu(https://youtube.com/@kanekokaihatsu)

多彩な表現力で楽曲とイラストの魅力を最大限に引き出す動画クリエイター。

おしゃれで洗練された映像演出が巧みで、動画制作のみならずイラストやデザインも手掛けるマルチな才能の持ち主。

数多のミュージックビデオを手掛け、ひっぱりだこの注目動画師として活躍中。

僕たちは夜な夜な 公式WEB＆SNSリンク集

・公式WEB

https://www.bokuyona.com

・X

https://x.com/bokuyona

(@bokuyona)

・TikTok

https://www.tiktok.com/@bokuyona

(@bokuyona)



・YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@bokuyona

(@bokuyona)

