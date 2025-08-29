『地獄楽』が「プチラマDX」に登場。「画眉丸」「山田浅ェ門 佐切」「亜左 弔兵衛」「山田浅ェ門 士遠」の超豪華ラインナップで構成。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『プチラマDX 地獄楽 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■プチラマDX 地獄楽 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：16,280円(税込)

□発売日：2025年12月予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約145mm

【素材】PVC、ABS

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

プチラマシリーズの最高峰「プチラマDX」に『地獄楽』が登場！

画眉丸、山田浅ェ門 佐切、亜左 弔兵衛、山田浅ェ門 士遠が細部まで再現された超絶豪華ラインナップで構成！

これ以上にない贅沢な逸品をお届けいたします。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

