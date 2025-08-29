『地獄楽』が「プチラマDX」に登場。「画眉丸」「山田浅ェ門 佐切」「亜左 弔兵衛」「山田浅ェ門 士遠」の超豪華ラインナップで構成。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『プチラマDX 地獄楽 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
●プチラマDX 地獄楽 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190226&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■プチラマDX 地獄楽 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：16,280円(税込)
□発売日：2025年12月予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約145mm
【素材】PVC、ABS
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
プチラマシリーズの最高峰「プチラマDX」に『地獄楽』が登場！
画眉丸、山田浅ェ門 佐切、亜左 弔兵衛、山田浅ェ門 士遠が細部まで再現された超絶豪華ラインナップで構成！
これ以上にない贅沢な逸品をお届けいたします。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●プチラマDX 地獄楽 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190226&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)