『地獄楽』が「プチラマDX」に登場。「画眉丸」「山田浅ェ門 佐切」「亜左 弔兵衛」「山田浅ェ門 士遠」の超豪華ラインナップで構成。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『プチラマDX 地獄楽 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


●プチラマDX 地獄楽 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190226&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■プチラマDX 地獄楽 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：16,280円(税込)


□発売日：2025年12月予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全高約145mm


【素材】PVC、ABS



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。










プチラマシリーズの最高峰「プチラマDX」に『地獄楽』が登場！


画眉丸、山田浅ェ門 佐切、亜左 弔兵衛、山田浅ェ門 士遠が細部まで再現された超絶豪華ラインナップで構成！


これ以上にない贅沢な逸品をお届けいたします。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA



【店舗情報】


