TVアニメ『ダンダダン』より「ドーバーデーモン」「チキチータ」が、ソフビフィギュアでそれぞれ立体化。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、「オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 完成品フィギュア」の「ドーバーデーモン」「チキチータ」を、現在それぞれご案内中です。



■オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 ドーバーデーモン 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：7,480円(税込)


□発売日：2026年2月下旬予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全長約150mm




















TVアニメ『ダンダダン』よりドーバーデーモンが立体化！！！


劇中の雰囲気をそのままに、隙のない構えでこちらを狙っている、、、！


ご自宅のショーケースはもちろん、机上や棚に置くと日常に“オカルト”を感じられるかも！？



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



■オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 チキチータ 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：3,850円(税込)


□発売日：2026年2月下旬予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全長約80mm
















TVアニメ『ダンダダン』よりチキチータが立体化！！！


劇中のかわいい雰囲気をそのままに、つぶらな瞳で見つめている、、、！


ご自宅のショーケースはもちろん、机上や棚に置くと日常に“オカルト”を感じられるかも！？



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



■今回ご紹介した製品を含む、『ダンダダン』関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=30194&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会



【店舗情報】


