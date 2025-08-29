TVアニメ『ダンダダン』より「ドーバーデーモン」「チキチータ」が、ソフビフィギュアでそれぞれ立体化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、「オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 完成品フィギュア」の「ドーバーデーモン」「チキチータ」を、現在それぞれご案内中です。
●オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 ドーバーデーモン 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190241&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 チキチータ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190242&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 ドーバーデーモン 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：7,480円(税込)
□発売日：2026年2月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全長約150mm
TVアニメ『ダンダダン』よりドーバーデーモンが立体化！！！
劇中の雰囲気をそのままに、隙のない構えでこちらを狙っている、、、！
ご自宅のショーケースはもちろん、机上や棚に置くと日常に“オカルト”を感じられるかも！？
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
■オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 チキチータ 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：3,850円(税込)
□発売日：2026年2月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全長約80mm
TVアニメ『ダンダダン』よりチキチータが立体化！！！
劇中のかわいい雰囲気をそのままに、つぶらな瞳で見つめている、、、！
ご自宅のショーケースはもちろん、机上や棚に置くと日常に“オカルト”を感じられるかも！？
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
■今回ご紹介した製品を含む、『ダンダダン』関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=30194&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
【店舗情報】
