【麻布ビューティクリニック　松木 明医師　入職】　加藤院長からのコメント掲載

医療法人社団麻布ビューティクリニック

麻布ビューティクリニック（所在地：東京都港区六本木7丁目8-6）に松木 明（まつき めい）医師が入職いたしました。

当院では、カスタマイズ治療と注入治療を担当いたします。

入職を記念して8月1日（金）～9月30日（金）の期間限定で、ボトックスのモニターを募集中です。

モニター希望の方はこちらから :https://reservation.medical-force.com/c/d1c0b329bfc04d8aa3ec29432ca66f27?mtm_source=prtimes&mtm_medium=pressrelease&mtm_campaign=skinbotox

松木 明（まつき めい）医師

〈ご挨拶〉

初めまして、この度、麻布ビューティクリニックに入職いたしました。松木明と申します。



私は、保険診療と美容医療を並行して継続してまいりました。

その中で、『シミやシワを改善したい』という気持ちは特別なものでなく、

『病気を治して元気になりたい』という、私たちの自然な感情の延長線上にあると感じて

おります。



美容医療を無理なく楽しく継続いただけるよう

お一人お一人に誠実に真摯に向き合い、必要な治療のみをご提案いたします。

どんな些細なお悩みやご不安も、どうかご遠慮なくご相談ください。



麻布ビューティクリニックでお目にかかれますことを楽しみにしております。

どうぞよろしくお願いいたします。

〈経歴〉

2014年 東京大学医学部卒業

2016年 東京大学呼吸器内科学教室入局

2023年 東京大学大学院卒業・医学博士取得

上記と並行し、2019年より都内美容皮膚科で勤務を開始。 以降、複数のクリニックで、レーザー治療、注入治療を多数経験。

2025年 麻布ビューティクリニック入職

当クリニックでの、全職種が高いプロ意識を持って学び続けることで、常に最高レベルの施術、及び接客を提供している姿に深く感銘を受け、入職した。

〈資格〉

ボトックスビスタ認定医 / ジュビダームビスタ認定医 / 医学博士 / 総合内科専門医 / 呼吸器専門医 / 抗加齢専門医 / 日本医師会認定産業医 / 化粧品検定1級（コスメコンシェルジュ）/ 日本美容皮膚科学会会員 / カスタマイズ治療研究会正会員 / 日本再生医療学会会員

（左から）加藤 院長/松木 医師

【加藤聖子院長のコメント】

松木先生とはアラガンのセミナーでご一緒したのが最初です。

珍しく同じ大学の後輩ということ、

そして何より謙虚な姿勢が印象的でした。



こんな素敵な後輩が当院の一員になってくれて嬉しい限りです。

期せずして当院には東大卒のドクターが集まりつつありますが

正直なところ美容医療に「高学歴だから治療が上手い」ということはありません。

特に手作業である美容医療には学歴はあまり関係がありません。

大事なことは医者として論理的思考回路で論文や学術書を解読し、

エビデンスを理解し、努力する姿勢です。



当院のドクターはみんなそういう先生です。

他のクリニックに比べて「若干キラキラアピール感が足りない」

とは言われますが、そこがいいところだと思っています。

心の底から誇りに思っています。

私もいろんな経験から学ばせていただき今に至っております。

松木先生はすでに多くの治療経験がおありですが

謙虚に努力する姿勢はとても魅力です。



一緒に努力してより良い美容医療を提供できるよう頑張っていきましょう！

医療法人社団 麻布ビューティクリニック

◆理事長兼院長：加藤聖子

◆所在地：東京都港区六本木7丁目8-6 AXALL ROPPONGI 6階

◆受付時間：10時～18時（最終受付時間：17時半）

◆休診日：日曜・祝日

◆お問い合わせ：03-6400-5511 / info@abcsalon.co.jp

◆アクセス：東京メトロ 日比谷線/都営地下鉄 大江戸線 六本木駅 8番出口より徒歩2分

◆HP：https://www.abcsalon.co.jp/

◆Instagram

加藤聖子：https://www.instagram.com/drkk0108/

注入治療：https://www.instagram.com/azabu_beauty_injection/

スキンケア治療：https://www.instagram.com/azabu_beauty_skincare/